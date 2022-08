GTA 6 to jedna z tych gier, na którą czekają praktycznie wszyscy - nawet niedzielni gracze. Odsłona z numerkiem “5” w tytule spotkała się z tak ogromną popularnością, również za sprawą fenomenalnego GTA Online, że miliony graczy na całym świecie z wypiekami na twarzy czeka na Grand Theft Auto VI. Co na razie wiemy o nadchodzącej grze Rockstara?

Spekulacje zostały potwierdzone przez Rockstar Games - GTA 6 oficjalnie powstaje. Co prawda od samych deweloperów w tej chwili dowiedzieliśmy się naprawdę niewiele, jednak to wystarczyło, żeby podgrzać atmosferę, która co chwile rozpalana jest dodatkowo przez wieści od insiderów.

Jedna z najważniejszych informacji, czyli data premiery. Kiedy możemy spodziewać się GTA 6?

W internecie pojawiało się oczywiście całe mnóstwo plotek. Pierwsze doniesienia sugerowały, że nowy wpis w serii Grand Theft Auto pojawi się w 2023 roku i przeniesie nas do lat 70. do Miami. Odsłona rzekomo ma mieć jednego głównego bohatera, którym będzie młody mężczyzna, a historia będzie podzielona na rozdziały, podobnie jak w RDR2. Minęło jednak trochę czasu, a żadne inne źródła nie potwierdziły tej wersji - można więc spokojnie założyć, że ten przeciek mija się z prawdą.

Biorąc pod uwagę cykl wydawniczy Rockstara do Red Dead Redemption 2, GTA 6 powinniśmy się spodziewać w… 2020 roku. Jak doskonale wiemy, tak się nie stało - mało tego, dopiero dwa lata później Rockstar oficjalnie zabrał głos w sprawie swojej produkcji. Z tego względu nie można w żaden sposób przewidzieć daty, w której GTA 6 się pojawi - wydaje się, że “szóstki” nie należy się spodziewać wcześniej, niż w 2024 roku. Najnowsze plotki sugerują bowiem, że Grand Theft Auto 6 trafi na półki sklepowe dopiero w 2024 lub 2025 roku.

GTA 6 - miejsce akcji. Gdzie zabierze nas najnowsza część serii Rockstar Games?

Miejsce akcji to również jedna z najbardziej elektryzujących kwestii. Po GTA 5, które zabrało nas do słonecznego Los Santos, zapewniając tym samym powiew nostalgii z Grand Theft Auto: San Andreas, wydaje się, że “szóstka” obierze nieco inny kierunek - i bardzo dobrze. Najnowsze doniesienia sugerują dwie opcje: pierwszą jest to, że akcja będzie działa się w całych Stanach Zjednoczonych i nawet w Brazylii, we własnej wersji Rio de Janeiro, poruszając temat handlu narkotykami. To jednak wzbudza pewne wątpliwości. W końcu GTA od zawsze oferuje wielki, otwarty świat - nie wierzę zatem, żeby Rockstar dał graczom tylko kilka dużych lokacji, bez pełnej swobody poruszania się po świecie. Z drugiej strony, absolutnie wykluczam możliwość stworzenia całego USA przez deweloperów, gdyż zwyczajnie byłby to projekt niemalże niemożliwy do zrealizowania. Te przecieki sugerowały również, że rozgrywka skupi się właśnie na budowaniu własnego imperium narkotykowego, a samochody nie będą już tylko środkiem transportu, ale również miejscem do przechowywania “towaru”.

Druga opcja, która wydaje się bardziej prawdopodobna pod wieloma względami i którą potwierdził Jason Schreier z Bloomberga, to akcja osadzona w ukochanym przez fanów Vice City. Inny znany i zaufany insider, Tom Henderson, zdementował również plotki na temat akcji osadzonej w latach 70. lub 80.. GTA 6 ma zostać osadzone we współczesności.

Vice City wydaje się najbardziej bezpieczną opcją dla deweloperów. Nie można jednak zapomnieć o tym, że część plotek sugeruje Londyn w Wielkiej Brytanii jako miejsce akcji. Ludzie z Rockstara w poprzednich latach wspominali, że biorą taką opcję pod uwagę, chociaż może ich to “ograniczyć pod pewnymi względami”. Ciężko więc stwierdzić, gdzie GTA 6 nas przeniesie, chociaż najbardziej prawdopodobną opcją jest właśnie Vice City.

Fabuła i ilość bohaterów

Jeden z przecieków sugeruje, że GTA 6 będzie posiadać czterech głównych bohaterów - dwóch policjantów i dwóch członków gangu. To z pewnością zapewniłoby ciekawy rozwój fabuły, a eksperyment z trzema głównymi bohaterami w “piątce” świetnie się udał.

Najnowsze przecieki, pochodzące z czerwca 2021 roku, sugerują, że nowa wersja Vice City miałaby zawierać wielu grywalnych bohaterów, w tym kobietę, która jest ekspertem od technologii. Dodatkowo, co ciekawe, mapa gry miałaby rosnąć i zmieniać się w czasie. Schreier potwierdził wszystkie te plotki i twierdzi, że kobieca postać ma odegrać znaczną rolę w Grand Theft Auto VI - co z pewnością jest ekscytujące.

Wielkość świata i platformy, na które trafi GTA 6

Co więcej, świat GTA 6 ma być ogromny i znacznie przewyższyć GTA 5 czy Red Dead Redemption 2. Pewne jest zatem, że będziemy mieli co zwiedzać. Rockstar niedawno przyznało, że prace nad Grand Theft Auto VI zostały ukończone w 50%.

Wszystkie informacje sugerują również, że GTA 6 osiągnie bardzo wysoki poziom realizmu, przez co nie trafi na PlayStation 4 i Xbox One. Premiera odbędzie się na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Jeśli chodzi o wersję na PC - tutaj nie ma żadnych informacji, chociaż można zgadywać, że ta będzie miała miejsce jakiś czas po premierze na konsolach.