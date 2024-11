Fani GTA widzą znaki. Księżyc ma zdradzać najpilniej strzeżoną tajemnicę

GTA VI to najbardziej wyczekiwania produkcja ostatnich lat. Pierwsze, ubiegłoroczne, zapowiedzi nie zdradziły wiele – krótki zwiastun, jeszcze krótsza notka prasowa i rok milczenia. Nieco inaczej sprawa wygląda w sieci, gdzie dyskusja wokół najnowszej produkcji studia Rockstar Games nie milknie. A to za sprawą przecieków, do których doszło jakiś czas temu oraz plotek na temat samej gry – od fabuły, po rozgrywkę. Jednak gracze chcą konkretów. A tych brakuje. Dochodzi nawet do absurdalnych sytuacji, gdzie zniecierpliwieni fani dopatrują się znaków w miejscach, które powiązane są z GTA i ich twórcami.

Reklama

Tak też jest w przypadku najnowszej grafiku promującej GTA Online i specjalnego wydarzenia zaplanowanego na grudzień. Chodzi o aktualizację do gry, która wprowadza m.in. centrum tajnych operacji szpiegowskich, gdzie gracze mogą organizować kradzieże pełne strategicznych smaczków. W ramach grudniowej aktualizacji pojawią się również nowe wezwania policyjne, nowe pojazdy, usprawnienia w kreatorze akcji oraz nowe ulepszenia dla Benefactora Terrorbyte, w tym skaner przedmiotów kolekcjonerskich, umożliwiający wyszukiwanie na mapie szerokiej gamy dostępnych znajdziek, gdy tylko się do nich zbliżycie – figurek, rekwizytów filmowych, paczek G i wiele więcej.

I to właśnie wraz z zapowiedzią aktualizacji Rockstar zaprezentował grafikę, która stała się niejako obiektem analizy wszystkich. Największe zainteresowanie wzbudza widoczny na powyższej grafice... Księżyc. W sieci już pojawiły się spekulacje mające na celu pokazać, że faza księżyca wskazuje na dzień, w którym możemy poznać nowe szczegóły związane z GTA VI. Podobna sytuacja miała miejsce w zeszłym roku, gdy grafika z księżycem wskazywała na początek grudnia 2023 r. – to wtedy poznaliśmy datę premiery pierwszego zwiastuna. Faza księżyca pokazana na grafice kilkanaście dni temu wskazuje na 22 listopada. Czy tego dnia coś zostanie ogłoszone?

Nowe informacje o GTA VI jeszcze w tym miesiącu? Gracze wzdychają do księżyca

No cóż. Na ten moment jedyną oficjalną informacją związaną z GTA VI po udostępnieniu w grudniu 2023 r. pierwszego zwiastuna jest to, że gra jest na dobrej drodze, by trafić do sprzedaży jesienią przyszłego roku. Potwierdza to wydawca – firma Take Two – która w ramach ostatniego podsumowania finansowego podkreśliła kolejny raz, że prace idą zgodnie z harmonogramem i na ten moment nie ma żadnych opóźnień. Warto jednak mieć na uwadze, że w ostatnich latach wiele wysokobudżetowych produkcji zaliczyło poślizg.

Wystarczy wspomnieć ostatnie zamieszanie związane z Assassin's Creed Shadows. Gra miała pojawić się na rynku w zeszłym tygodniu, 12 listopada, jednak studio Ubisoft postanowiło przesunąć premierę dopiero na połowę lutego 2025 r. Ma to być spowodowane koniecznością dopracowania tytułu do perfekcji. Wiele udostępnionych wcześniej materiałów, w tym fragmenty rozgrywki, jasno pokazywały problemy tej gry – i to na wielu płaszczyznach. Chyba nikt nie chce, by podobna sytuacja przytrafiła się GTA VI. Gdyby tak jednak było, najważniejsza produkcja ostatnich lat trafiłaby na półki sklepowe dopiero w 2026 r.

Wszystko o GTA VI. To tu znajdziecie najważniejsze informacje

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption), można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.