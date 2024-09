Assassin's Creed Shadows zalicza ogromny poślizg. To miał być największy hit Ubisoftu tego roku

15 listopada do sklepów miała trafić najnowsza odsłona serii Assassin's Creed. Ubisoft zdecydował się jednak na opóźnienie premiery Shadows do przyszłego roku. Dlaczego?

Assassin's Creed Shadows to najnowsza odsłona serii, którą rozkochały w somie miliony graczy z całego świata. Tym razem przeniesieni mieli zostać do feudalnej Japonii, gdzie towarzyszyć będą mogli dwójce bohaterów – czarnoskóremu samurajowi Yasuke oraz asasynki shinobi Naoe. Dwa różne tryby rozgrywki i dwie porywające historie opowiedziane w czasach burzliwego okresu późnego Sengoku. Duet miał odkryć swe wspólne przeznaczenie, zapoczątkowując nową erę w historii Japonii. A wszystkiego mieliśmy doświadczyć jeszcze w tym roku. Mieliśmy, gdyż listopadowa premiera nie dojdzie do skutku.

Ubisoft w mediach społecznościowych potwierdził właśnie, że premiera gry Assassin's Creed Shadows została przeniesiona na połowę lutego 2025 r. To dość zaskakuje patrząc, że do oryginalnej daty wydania gry pozostało mniej niż dwa miesiące. Studio tłumaczy opóźnienia gry ogromnymi ambicjami i przekonuje, że dodatkowy czas pozwoli ekipie odpowiedzialnej za Shadows dopieścić ją w najdrobniejszych szczegółach, by wszyscy gracze czekający na przygody Yasuke i Naoe byli zadowoleni.

Jest to bardzo ambitna część serii, bogate doświadczenie, które można przeżyć oczami dwóch wyjątkowych bohaterów - i dlatego doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy trochę więcej czasu na dopracowanie i udoskonalenie pewnych kluczowych funkcji w grze. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przesunięciu daty premiery na 14 lutego 2025 roku. Gra ukaże się na wielu platformach, w tym na PC na Steamie w dniu premiery. Opłacone zamówienia przedpremierowe zostaną refundowane, a wszystkie przyszłe preordery otrzymają w pakiecie pierwszy dodatek za darmo.

– czytamy w oficjalnym komunikacie.

Assassin's Creed Shadows zalicza ogromny poślizg. Gra do sprzedaży trafi dopiero w przyszłym roku

Ubisoft pokłada ogromne nadzieje w Assassin's Creed Shadows i po dość chłodno przyjętym Star Wars Outlaws ekipa z Ubisoft Montreal będzie miała jeszcze kilka miesięcy na doszlifowanie swojej najnowszej produkcji do tego stopnia, by spełnić nie tylko oczekiwania graczy, ale inwestorów, którym nie podobają się ostatnie wyniki francuskiej firmy. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się 14 lutego 2025 r. – to wtedy Assassin's Creed Shadows trafi na konsole i PC. Pod warunkiem, że Ubisoft nie zdecyduje się na kolejne opóźnienie nowej wersji swojej flagowej serii.