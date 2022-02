GTA 6 oficjalnie powstaje! Rockstar wreszcie przerywa milczenie

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. W najnowszym komunikacie prasowym rzecznik Rockstar napisał:

“Z powodu niespotykanej długowieczności GTA V wiemy, że wielu z was pytało nas o nową część serii Grand Theft Auto. Z każdym nowym projektem, jaki rozpoczynamy, naszym celem jest zawsze znacznie wykraczać poza to, co wcześniej dostarczyliśmy — i z przyjemnością potwierdzamy, że aktywne prace nad kolejną częścią serii Grand Theft Auto są już w toku. Nie możemy się doczekać podzielenia się kolejnymi informacjami i zrobimy to, gdy tylko będziemy gotowi, więc śledźcie oficjalne informacje w Rockstar Newswire. W imieniu całego naszego zespołu dziękujemy wszystkim za wsparcie i nie możemy się doczekać, aby wkroczyć z wami w przyszłość!”