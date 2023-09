GTA 6 będzie nas kosztować fortunę? Plotki niepokoją graczy

GTA 6 nadchodzi, ale nadejść nie może

Mija już wiele miesięcy, a Rockstar Games cały czas milczy w sprawie Grand Theft Auto VI. Deweloperzy jedynie przyznali, że pracują nad grą — i zrobili to tylko dlatego, że chwilę wcześniej miejsce miał ogromny wyciek danych (a, jak informowaliśmy niedawno, nastoletni haker odpowiedzialny za cały atak nie stanie przed sądem). Insiderzy sugerowali, że doczekamy się oficjalnego trailera — i ten miał najpierw pojawić się pod koniec zeszłego roku (między innymi podczas The Game Awards 2022), a później na początku 2023. Teraz mamy już wrzesień, a żadnych oficjalnych materiałów nie było — i nie jest wiadome na 100 procent, kiedy się pojawią.

Ogromny budżet GTA VI przełoży się na cenę gry?

Jak donosił serwis Dexerto Gaming, Grand Theft Auto VI ma być najdroższą grą w historii. Budżet produkcji może nawet przekroczyć 2 mld dolarów, co zdecydowanie przewyższa takie produkcje jak Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V czy Red Dead Redemption 2, gdzie kwoty wahały się od 200 do nawet około 500 milionów dolarów. Informacje wydają się prawdziwe również dzięki temu, że młody haker, który jest odpowiedzialny za największy wyciek danych, również wspominał o tym, że gra będzie kosztowała Rockstar Games oraz Take Two Interactive około 2 miliardy USD.

Czy to przełoży się na lepszą jakość gry? Zapewne tak — stworzenie gigantycznej mapy, wielu nowych interakcji oraz mechanik, opracowanie rewolucyjnej grafiki i użycie nowych technologii wymaga odpowiedniego budżetu. Produkcja, która powstaje od 2014 roku, może być również najdroższą grą dla samych graczy — i to już nie wywołuje takiego optymizmu wśród fanów serii.

Prawie 700 zł za GTA 6?

Jak tym razem donosi Niche Gamer, Grand Theft Auto VI na półkach sklepowych może kosztować nawet 150 dolarów. To oznacza, że gra będzie zdecydowanie droższa, niż te ~350 zł, które musimy obecnie zapłacić za gry AAA. Jeśli te doniesienia okażą się prawdziwe, to w naszym kraju za ten tytuł możliwe, że będziemy musieli zapłacić 650, o ile nie 700 zł.

Jeśli będzie to wersja kolekcjonerska lub gwarantowany dostęp do przyszłych DLC, dodatki do trybu Online czy wczesny dostęp, to jest to całkiem zrozumiałe — za inne wielkie produkcje z takimi bonusami w końcu już teraz płaci się ponownie. Wtedy jednak sama podstawka musiałaby być sporo tańsza; i na taki układ zgodziłoby się wielu graczy. Jeśli jednak „najprostsza” wersja GTA 6 ma kosztować blisko 700 zł, to może to przerażać graczy. Warto jednak zaznaczyć, że sam Rockstar jeszcze w żaden sposób nie odniósł się do tych doniesień ani nie dawał żadnego szlaku, ile Grand Theft Auto 6 może kosztować. Ile jesteście gotowi zapłacić za tę grę?

Źródło: Unsplash @saadchdhry

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródło: Niche Gamer