Microsoft się pomylił? Znany insider zdradza datę premiery GTA 6!

Na Grand Theft Auto VI czekają wszyscy

Nie da się ukryć, że na szóstą odsłonę GTA czekają wszyscy gracze. Jedna z najbardziej klasycznych i najważniejszych dla całej branży seria gier wideo wkrótce ma doczekać się nowej odsłony. Najwyższa pora, gdyż GTA V pojawiło się niemal dekadę temu — i chociaż Grand Theft Auto Online cały czas przyciąga do siebie miliony graczy i jest bez przerwy rozwijane przez Rockstar, to już najwyższa pora na nową odsłonę single player.

Źródło: Unsplash @saadchdhry

O GTA 6 znamy już nieco szczegółów, głównie za sprawą wielkiego wycieku, który miał miejsce wcześniej w 2022 roku. Jeśli chcecie poznać miejsce oraz czas akcji, głównych bohaterach i więcej, zajrzyjcie do naszego wpisu ze wszystkimi informacjami, który możecie znaleźć pod tym linkiem.

Data premiery, czyli największa zagadka. Microsoft się pomylił?

W ostatnich miesiącach toczy się „batalia” między Microsoftem a Sony w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez giganta z Redmond. Japoński gigant stara się, aby transakcja nie doszła do skutku, obawiając się o obecność takich serii jak między innymi Call of Duty w przyszłych latach na PlayStation (i patrząc na to, co stało się z seriami Bethesdy, są to obawy uzasadnione). W związku z tym MS złożyło potężny, 111-stronicowy dokument do Urzędu ds. Konkurencji i Rynków w Wielkiej Brytanii… a tam mogliśmy znaleźć domniemaną przez Microsoft datę premiery Grand Theft Auto VI.

Microsoft miał opierać się na przeciekach z Tech Radar, wierząc, że firma ma dużo dodatkowej wiedzy na temat nadchodzącego hitu od dewelopera z wielkim R i gwiazdką w logo. Firma założona przez Billa Gatesa w swoich dokumentach zasugerowała, że premiera GTA 6 odbędzie się już w 2024 roku:

Oczekuje się, że długo oczekiwana gra Grand Theft Auto VI zostanie wydana w 2024 roku.

Znany insider sugeruje, że trochę jeszcze będziemy musieli poczekać

Cóż, jeden z najpopularniejszych insiderów branżowych, Tom Henderson, uważa inaczej. Informator na łamach Insider-Gamingu przedstawił zestawienie pięciu największych wydarzeń, które czekają nas w 2023 roku. Jednym z nich była zapowiedź GTA 6, ze wskazaniem na datę premiery produkcji od R*.

Henderson twierdzi jednak, że Grand Theft Auto VI zadebiutuje nie wcześniej, niż w 2025 roku. Jest to więc zaprzeczenie doniesień Microsoftu i jednocześnie kiepska informacja dla graczy, którzy będą musieli poczekać zdecydowanie dłużej.

Co jednak ciekawe, według Hendersona nie będzie to najciekawsze wydarzenie 2023 roku. Na szczycie listy znalazło się wspomniane wcześniej przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft, które według insidera ma zostać wreszcie sfinalizowane. Ponadto 2023 rok ma przynieść również zapowiedź nowej konsoli od Nintendo, na co czekają chyba już wszyscy gracze.