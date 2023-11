GTA VI z pierwszym zwiastunem już niebawem! Rockstar przerywa milczenie

Kilka godzin temu Bloomberg zdradził, że Rockstar Games i Take Two przygotowują się do oficjalnego zaprezentowania GTA VI. Do przekazania tych informacji miało dość jeszcze w tym tygodniu. Na reakcję studia i wydawcy nie trzeba było długo czekać. Na kilka godzin przed udostępnieniem wyników finansowych za ostatni kwartał, twórcy najpopularniejszej serii poinformowali na Twitterze, że rzeczywiście już za kilka tygodni zobaczymy pierwsze, oficjalne zapowiedzi najnowszej odsłony:

GTA VI z pierwszym zwiastunem już w grudniu!

Źródło: YouTube @12th Hour

W przyszłym miesiącu przypada 25. rocznica powstania Rockstar Games. Dzięki niesamowitemu wsparciu naszych graczy na całym świecie mieliśmy okazję tworzyć gry, które naprawdę nas pasjonują - bez was nic z tego nie byłoby możliwe i jesteśmy wam wszystkim bardzo wdzięczni za dzielenie z nami tej podróży. W 1998 roku Rockstar Games zostało założone w oparciu o ideę, że gry wideo mogą stać się tak istotne dla kultury, jak każda inna forma rozrywki i mamy nadzieję, że stworzyliśmy gry, które kochacie, starając się być częścią tej ewolucji. Z radością informujemy, że na początku grudnia opublikujemy pierwszy zwiastun kolejnej odsłony Grand Theft Auto. Z niecierpliwością czekamy na kolejne lata dzielenia się tymi doświadczeniami z wami wszystkimi. Dziękujemy.

- mówi Sam Houser, szef Rockstar Games.

Szef Rockstar Games w swoim wpisie nie rozpisał się za bardzo na temat samej gry, zapowiadając jedynie, że "zwiastun kolejnej odsłony Grand Theft Auto" zaprezentowany zostanie na początku przyszłego miesiąca. Żadnych dat, żadnych konkretów. Można podejrzewać, że odbędzie się to na rozdaniu nagród The Game Awards, które w tym roku odbędą się 8 grudnia czasu polskiego (start 1:30 w nocy).

Czekacie?