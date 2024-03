Twórcy hitowej produkcji uratowani. Zapowiadają jej nową odsłonę!

Gearbox Entertainment ma na swoim koncie kilkanaście gier, jednak to seria Borderlands jest dla niej najważniejsza. Dwa lata temu firma trafiła pod skrzydła Embracer Group, a teraz znalazła nowego właściciela. Co to oznacza dla graczy?

Zacznijmy od tego, że Gearbox Entertainment, a konkretnie studio Gearbox Software ma naprawdę bogate portfolio. Ekipa zaczęła swoją przygodę z rynkiem gier wideo dodatkami do... Half-Life. To oni też odpowiadają za przeniesienie hitowej produkcji Valve na PlayStation 2. Studio pracowało również nad kilkoma odsłonami serii Brothers in Arms oraz to ono stworzyło markę Borderlands, która strzelankę z pierwszej osoby przeniosła na zupełnie nowy poziom dostarczając graczom niespotykanych wcześniej rozwiązań. Marka jest na tyle potężna, że w przygotowaniu jest film kinowy z gwiazdorską oprawą. I choć wielu śmieje się z "Borderlands", w którym zobaczymy m.in. Cate Blanchett, Kevina Harta i Jacka Blacka, nie da się ukryć, że wśród fanów szalonej strzelanki znajdzie się wielu, którzy wybiorą się do kina.

Jednak kilka lat temu szum wokół Gearbox nieco przycichł, choć głośno było o przejęciu studia przez Embracer Group za 1,3 mld dolarów. Gigant, który zasłynął z potężnych inwestycji na rynku gier wideo kupując wiele firm, w tym Saber Interactive, Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, czy Square Enix Montreal nie ma dobrej reputacji. Głównie dlatego, że za dużymi pieniędzmi nie było konkretów – przynajmniej z takich, którzy wszyscy byliby zadowoleni. Zamykanie studiów, masowe zwolnienia i trzymanie w garści wielu popularnych marek, o których słuch zaginął.

Borderlands 4 oficjalnie. Gearbox trafia pod skrzydła Take-Two

Teraz o Embracer Group i Gearbox Entertainment znów mówi się głośno. Na szczęście w tym przypadku można mówić o pozytywnych informacjach. Jak się dowiedzieliśmy oficjalnie, firma Take-Two – wydawca, który pod swoimi skrzydłami ma np. Rockstar Games (twórców GTA), przejął od Embracer ekipę z Gearbox wraz całym ich dorobkiem i portfolio.

Przejęcie Gearbox to ekscytujący moment dla Take-Two, który wzmocni nasz wiodący w branży talent kreatywny i portfolio posiadanej własności intelektualnej, w tym kultową serię Borderlands. To połączenie wzmacnia profil finansowy naszych istniejących projektów z Gearbox i otwiera przed nami możliwość zwiększenia długoterminowego wzrostu poprzez wykorzystanie pełnych zasobów Take-Two we wszystkich ekscytujących inicjatywach Gearbox.

– mówi Strauss Zelnick, prezes i dyrektor generalny Take-Two. Transakcja opiewająca na kwotę 460 mln dolarów ma być zakończona jeszcze w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025. Dla przypomnienia – Embracer Group w 2021 zapłaciło za przejęcie twórców Borderlands 1,3 mld dolarów. Niecałe 3 lata później oddało studio za prawie 1/3 tej kwoty.

Informacji o przejęciu Gearbox przez Take-Two towarzyszy krótkie potwierdzenie, że studio pracuje nad nową odsłoną serii Borderlands. A to oznacza jedno. Borderlands 4 oficjalnie powstaje! Kiedy gracze poznają konkrety i pierwsze szczegóły na temat kontynuacji hitu z 2019 r.? Na ten moment nie wiemy nic więc warto się uzbroić. Gdy ekipa z Gearbox będzie gotowa na pokazanie światu swojej najnowszej produkcji, będziemy was o tym informować! W międzyczasie zainteresujcie się filmem kinowym, który na srebrne ekrany wejdzie w sierpniu tego roku. Być może to jego premiera będzie dobrym momentem na przedstawienie światu Borderlands 4.