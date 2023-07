Rockstar puszcza oczko w stronę fanów? Elementy z GTA 6 trafiają do GTA Online

Rockstar nie zapowiedział GTA 6, ale cały czas pracuje nad grą

Mija już wiele miesięcy, a Rockstar Games cały czas milczy w sprawie Grand Theft Auto VI. Deweloperzy jedynie przyznali, że pracują nad grą — i zrobili to tylko dlatego, że chwilę wcześniej miejsce miał ogromny wyciek danych (a, jak informowaliśmy niedawno, nastoletni haker odpowiedzialny za cały atak nie stanie przed sądem). Insiderzy sugerowali, że doczekamy się oficjalnego trailera — i ten miał najpierw pojawić się pod koniec zeszłego roku (między innymi podczas The Game Awards 2022), a później na początku 2023. Teraz mamy już czerwiec, a żadnych oficjalnych materiałów nie było — i nie jest wiadome na 100 procent, kiedy się pojawią.

Źródło: Unsplash @saadchdhry

Ciężko jest więc stwierdzić, kiedy faktycznie będziemy mieli do czynienia z premierą wielkiej i bez dwóch zdań przełomowej gry. Rockstar jednak nie osiada na laurach i cały czas pracuje nad grą — co bez przerwy potwierdzają kolejne wycieki, ale również przedmioty pojawiające się w Grand Theft Auto Online. Jak niedawno zdradził znany insider o pseudonimie Gaming Detective, Rockstar zostawił dla graczy ukrytą wiadomość w nowej zawartości w trybie sieciowym GTA 5 — i chodzi o… ubrania. Pierwsza koszulka jest niezwykle bezpośrednia — biały t-shirt z napisem „Rockstar says relax”, co odnosi się do tego, żeby fani… przestali cały czas plotkować, szukać informacji i pytać o Grand Theft Auto VI.

Rockstar zostawił jednak bardziej sensowny przekaz w ukrytej wiadomości na innej koszulce. Sam t-shirt w grze nazywa się „??? Tee”, gdzie nadrukiem jest trójkąt z różnymi symbolami i na krawędziach jest cykl cyfr. Po wrzuceniu wszystkich cyfr w dekoder liczb, wychodzi wiadomość „ONE DAY WILL REVEAL ALL”. Wygląda więc na to, że kiedy doczekamy się oficjalnego stanowiska Rockstar w sprawie nadchodzącego hitu, będziemy mieli do czynienia z prawdziwą bombą i odkryciem wielu kart w jednej chwili.

Rockstar cały czas bawi się z fanami

To jednak nie wszystko. Mieliśmy już sytuację, w której Rockstar ujawnił chociażby logo metra miasta Vice City, w którym będzie rozgrywać się akcja „szóstki”. Niedawno pokazano również całkowicie odmienione logo eColi oraz Junk Energy, czyli dwóch najpopularniejszych napojów w świecie serii. Teraz do tego grona dołącza nowa marka samochodów o nazwie Penaud. Według Gaming Detective, jest to kolejny element z Grand Theft Auto VI zawarty w GTA Online.

Jeśli najnowsze informacje okażą się prawdziwe, to odświeżone RDR w tym roku, a kolejną część Grand Theft Auto w 2024. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj.

Źródło: X (Gaming Detective)