GTA VI ma mieć gigantyczny budżet. To będzie najdroższa produkcja w historii

GTA VI to nie tylko najbardziej wyczekiwana gra ostatnich lat. To również najprawdopodobniej najdroższy projekt w historii gier wideo. Jeśli plotki się potwierdzą, będziemy mieć do czynienia z tytułem, na który wydano fortunę.

W maju 2023 r. pojawiły się informacje, że budżet na produkcję GTA VI mieści się między 1 a 2 miliardami dolarów. Astronomiczna, jak na rynek gier wideo, kwota ma sprawić, że będzie to najbardziej dopracowana produkcja ostatnich lat. Teraz, niemal rok później po tych doniesieniach pojawiają się kolejne, które mówią, że budżetowi bliżej jest do tej górnej granicy. Oczywiście niewiele jest szans na to, byśmy kiedykolwiek poznali szczegółowe kosztorysy najnowszej produkcji studia Rockstar Games, ale już w przeszłości pojawiało się wiele estymacji związanych z budżetami tytułów, które przyciągają najwięcej uwagi.

GTA V miało kosztować ok. 265 mln dolarów – i mowa jest tu wyłącznie o podstawowej wersji gry, która do tej pory miała rozejść się w nakładzie przekraczającym 200 mln sprzedanych egzemplarzy. Jeśli GTA VI rzeczywiście kosztuje ok. 2 mld dolarów, mamy do czynienia z ogromnym projektem pochłaniającym jeszcze więcej pieniędzy. Nie dziwne więc, że od dłuższego czasu mówi się, że sama gra również będzie sporo kosztować. Niektórzy twierdzą, że a nową odsłonę Grand Theft Auto przyjdzie nam zapłacić w sklepach ponad 100 dolarów, co u nas oznaczań może kwotę przekraczającą 400 zł – za podstawową wersję gry.

GTA VI pochłania ogromne pieniądze. Czy to przełoży się na jakość gry?

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się bliżej premiery. A co się z nią dzieje? Choć początkowo mówiono, że GTA VI zadebiutuje na początku 2025 r., ostatnie oficjalne informacje wskazują, że stanie się to dopiero jesienią przyszłego roku. Orientacyjny okres pochodzi z ostatniego podsumowania finansowego grupy Take-Two oraz wypowiedzi prezesa firmy. Strauss Zelnick, w rozmowach z inwestorami przy okazji podsumowań kwartalnych z dużą ostrożnością komentował i odpowiadał na pytania dotyczące GTA VI. Stwierdził natomiast, że przyszłoroczna jesień, jako czas premiery GTA VI nie jest na ten moment zagrożona. Szef Take-Two Interactive nie jest zbyt wylewny, ale dokumenty udostępnione wraz z końcem tego kwartału zdradzają, że data ta się nie zmieniła. Jesień 2025 r. to wciąż obowiązujący termin wydania Grand Theft Auto VI na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Najbardziej wyczekiwana gra ostatniej dekady. O GTA VI wciąż oficjalnie niewiele wiadomo

Szkoda tylko, że twórcy wciąż milczą na temat swojej najnowszej produkcji. Jedyne, oficjalne informacje i szczegóły pochodzą ze zwiastuna, który zadebiutował w grudniu ubiegłego roku. Wiele miesięcy później wciąż nie wiemy o grze nic – przynajmniej oficjalnie. O tym, co GTA VI będzie oferował zdradzają różne przecieki oraz informacje pochodzące z wykradzionych z serwerów Rockstar plików. Te są analizowane w najdrobniejszych szczegółach i dają obraz tego, z czym gracze będą mieć do czynienia. Niewykluczone jednak, że studio ma w rękawie niejednego asa i z pewnością nas jeszcze zaskoczy – oby pozytywnie.

GTA VI jest najbardziej wyczekiwaną produkcją od lat i pokładane w jej nadzieje i oczekiwania może być trudno spełnić. Gracze liczą na produkt dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Historia pokazuje nam jednak, że nawet najbardziej utalentowane zespoły mają problem z dostarczeniem na premierę wymarzonego produktu. Wystarczy wspomnieć sytuację z Cyberpunk 2077. CD Projekt RED obiecało graczom złote góry, a później przez wiele lat nie mogli odkopać się z prac nad kolejnymi aktualizacjami, które sprawią, że zapowiadane na długo przed premierą tytuły rozwiązania, trafią w końcu do graczy.

Jak będzie w przypadku GTA VI? Przekonamy się za nieco ponad rok. Nic bowiem nie wskazuje, by Rockstar i Take-Two zdecydowały się na przesunięcie premiery o kilka miesięcy wcześniej.

Wszystko o GTA VI. To tu znajdziecie najważniejsze informacje

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption), można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.