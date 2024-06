Xbox Series X oraz Xbox Series S na rynku zadebiutowały w 2020 r. I choć wydaje się, że premiera nowej generacji konsol była niedawno, wkrótce wejdziemy w 5. rok ich obecności. Czy to połowa generacji? Niewykluczone, gdyż od dłuższego czasu mówi się, że zarówno sprzęt Microsoftu, jak i Sony potrzebuje odświeżenia i mocniejszych podzespołów. I choć mówiło się, że Amerykanie pracują nad nową odsłoną Xboksa oferującego lepszą wydajność, sprzęt zaprezentowany wczoraj nie różni się pod względem podzespołów tym, co oferuje oryginalny Xbox Series X. Mamy do czynienia jedynie z nowym modelem, który zostanie pozbawiony napędu optycznego. Co sprawi, że konsola będzie wyłącznie wspierała gry cyfrowe. Tak jak ma to miejsce w przypadku słabszego pod względem możliwości Xboksa Series S. Microsoft wierzy, że gracze docenią większy wybór i jeśli preferują zakup gier wyłącznie w wersji cyfrowej, to nowy model będzie dla nich najlepszym wyborem.

Nowy Xbox Series X. Cena i dostępność

Xbox Series X w kolorze Robot White w Stanach Zjednoczonych wyceniony został na 449,99 dolarów, czyli 50 dolarów mniej, niż Amerykanie muszą zapłacić za Series X z napędem optycznym. W krajach unijnych, gdzie można płacić euro, ten wariant konsoli kosztować będzie 499,99 euro czyli 50 euro mniej niż wersja z napędem. Na ten moment nie znamy cennika w Polsce, można jednak zakładać, że w oficjalnej sprzedaży konsola ta będzie kosztować ok. 2200 zł – zapewne 2199 zł.

W sprzedaży pojawi się też specjalna wersja Xbox Series X w kolorze Galaxy Black wyposażona zarówno w napęd optyczny, jak i dysk SSD o pojemności 2 TB. Czym się będzie wyróżniał ten model? Przede wszystkim kolorystyką obudowy:

Czerpiąc inspirację z konstelacji oraz ducha eksploracji i przygody, jaki wywołuje przestrzeń kosmiczna, specjalna edycja konsoli w kolorze Galaxy Black charakteryzuje się srebrnym, szarym i zielonym efektem ciał niebieskich przedstawiającym tysiące gier i miliony graczy grających na konsoli Xbox.

– konsola ma być dostępna w limitowanym nakładzie i kosztować będzie odpowiednio: 599,99 dolarów lub 649,99​ euro.

Jest też coś dla tych, którzy preferują kompaktowy charakter Xbox Series S. W zeszłym roku na rynku zadebiutował wariant tej konsoli w wersji czarnej i z dyskiem SSD o pojemności 1 TB. W tym roku ten model dostępny będzie również w kolorze Robot White – w tej samej cenie 349,99 dolarów i 349,99 euro. Możemy się więc spodziewać, że w Polsce będzie to 1549 zł. Premiera Xbox Series X Robot White (bez napędu i z 1 TB SSD), Xbox Series X Galaxy Black (z napędem i 2 TB SSD) oraz Xbox Series S Robot White (bez napędu i z 1 TB SDD) planowana jest na tegoroczny okres świąteczny. O dostępności i cenniku w Polsce poinformujemy, gdy tylko będziemy wiedzieć coś więcej.