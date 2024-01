Polska firma nie chce zatrudnić sztucznej inteligencji. Wiedźmin 4 powstanie ludzkimi siłami

Wiedźmin 4 nadchodzi. Powoli, ale nadchodzi

W marcu 2022 roku CD Projekt Red podzielił się informacją, na którą czekali wszyscy — nowa odsłona Wiedźmina oficjalnie powstaje. Redzi podkreślają, że była to pierwsza oficjalna zapowiedź nowej gry z serii Wiedźmin od wydania Wiedźmin 3: Dziki Gon w 2015 roku. Trzecia odsłona przygód Geralta zgarnęła łącznie ponad 250 tytułów gry roku i doczekała się dwóch fabularnych DLC o podtytułach Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, które również zostały w znacznym stopniu docenione przez krytyków.

Wiemy również, że nie jest to jedyna gra z tego uniwersum — CD Projekt RED zapowiedziało, że pracuje nad kilkoma projektami osadzonymi w świecie opartym na książkach Andrzeja Sapkowskiego. Jednym z nich jest remake pierwszej odsłony, o czym więcej możecie przeczytać tutaj. Drugim jest Sirius, za który odpowiada bostońskie studio The Molasses Flood — nie jest wiadome, czym ta gra właściwie ma być, chociaż najwięcej doniesień sugerowało, że będzie to sieciowa gra w uniwersum Wiedźmina. Trzecią produkcją jest Wiedźmin 4, który ma rozpocząć nową trylogię — i nie ma wątpliwości, że to jest najgorętsza gra z tych wszystkich.

CD Projekt RED nie planuje korzystać ze sztucznej inteligencji przy Wiedźminie 4

CD Projekt Red planuje w tym roku znacznie skupić się na produkcji Wiedźmina 4, jednak pomimo wielkich planów firma niespecjalnie chce korzystać z programów opartych na sztucznej inteligencji — zamiast tego woli korzystać z umiejętności swoich pracowników. CDPR planuje zatrudnić „około 400” osób do pracy nad kontynuacją za kilka miesięcy. Adam Badowski w rozmowie z Forbes zdradził, że do połowy roku ma nad Wiedźminem 4 pracować kilkaset osób, a AI nie będzie decydujące w procesie tworzenia produkcji. Warto jednak zaznaczyć, że polski deweloper utworzył zespół, który miał sprawdzić, w jaki sposób można zastosować tę technologię w swojej pracy — mimo to CD Projekt nie postrzega jej jako zastępstwa dla swoich pracowników:

Chcielibyśmy, aby do połowy roku nad projektem pracowało około 400 osób. […] Uważamy, że sztuczna inteligencja to coś, co może pomóc ulepszyć pewne procesy w produkcji gier, ale nie zastąpi ludzi.

Podejście CD Projekt RED jest ciekawe, a taka deklaracja może również dość źle się zestarzeć — jeśli jednak będzie tak, jak mówi Badowski, to z pewnością Wiedźmin 4 chociażby z samego tego powodu znajdzie wielu zwolenników. Pamiętajmy również, że poza trzema odsłonami Wiedźmina, polski deweloper pracuje również nad kontynuacją Cyberpunka 2077 oraz całkowicie nowym IP. Jeśli chcecie poznać wszystkie informacje o nowej odsłonie gry z uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego, których trochę się już pojawiło, zajrzyjcie do tekstu Wiedźmin 4 - wszystko, co wiemy. CD Projekt RED szykuje prawdziwą bombę?.

Źródło