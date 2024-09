Gracze mogą odetchnąć z ulgą. GTA VI pojawi się, gdy zostanie skończone

GTA VI to największa produkcja studia Rockstar Games. To także najbardziej wyczekiwana gra tej generacji. Kiedy w końcu w nią zagramy?

W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja, z której wynikało, że GTA VI zaliczy bardzo długie opóźnienie. Najbardziej wyczekiwana gra ma trafić do sprzedaży na konsole dopiero w 2026 r., a gracze PC otrzymają ją jeszcze później. Źródłem tych informacji mają być deweloperzy pracujący zarówno w Rockstar Games jak i Take Two. Trudno powiedzieć na ile te informacje są wiarygodne, ale jak w każdej plotce może być w nich ziarno prawdy. Zamieścił je na X (dawniej Twitter) jeden z redaktorów serwisu GTABase o pseudonimie billsyliamgta. Liam, bo takim imieniem posługuje się w mediach społecznościowych mocno bronił swoich doniesień wskazując, że jego źródła są pewne i opóźnienie związane ma być z dopieszczeniem GTA VI w najdrobniejszych szczegółach.

GTA VI bez opóźnień? Co się dzieje z najbardziej wyczekiwaną grą?

Na reakcję społeczności nie trzeba było długo czekać. Ta podzieliła się na dwa obozy – jedni uwierzyli doniesieniom, drudzy stali na stanowisku, że nie ma co wierzyć przypadkowym użytkownikom mediów społecznościowych i trzeba poczekać na kogoś bardziej rzetelnego, kto ze światem gier wideo zaznajomiony jest, jak nikt inny. Chodzi tu przede wszystkim o Jasona Schreiera, który na przestrzeni ostatnich lat celnie dzielił się plotkami, przeciekami i informacjami pochodzącymi z zaufanych, choć anonimowych źródeł. I choć wielu fanów marki GTA naciskało na niego, by jak najszybciej zabrał głos w sprawie rozwiewając wszystkie wątpliwości, na konkrety musieliśmy troszkę poczekać.

Jason wreszcie zabrał głos, z którego wynika, że na ten moment nie ma żadnych poważnych opóźnień. Informacje te pochodzić mają od 6 różnych deweloperów Rockstar Games pracujących nad GTA VI. Schreier nie wyklucza jednak, że do opóźnienia może dojść. W końcu mamy do czynienia z najbardziej ambitnym produktem, a oczekiwania graczy są wyśrubowane do granic możliwości.

Co ciekawe, oryginalny wpis Liama zniknął już z sieci, pojawiły się natomiast swoiste przeprosiny, w których zwraca on uwagę na fakt, że mógł zostać wprowadzony w błąd celowo. Podkreśla też, że nie zamieszczałby żadnych informacji, gdyby nie czuł, że pochodzą one z zaufanych źródeł i można je wziąć za pewnik.

A co z samym GTA VI i kolejnymi konkretami na temat gry? Niewykluczone, że jakieś szczątkowe informacje otrzymamy już w przyszłym tygodniu. Na 18 września zaplanowane jest coroczne spotkanie z inwestorami, na którym szefostwo Take Two podsumuje ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption), można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.