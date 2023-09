Twórcy Fortnite: masowe zwolnienia i wielkie podwyżki cen gier!

Epic Games dokonuje zwolnień, które obejmują około 16% pracowników (ok. 830 osób) z powodu trudności finansowych. Równocześnie dowiadujemy się, że zakupiony w zeszłym roku przez firmę serwis muzyczny Bandcamp trafi niebawem do nowego właściciela. Bandcamp to platforma streamingowa, której celem jest bezpośrednie połączenie artystów i słuchaczy i która ma ułatwiać publikację własnej muzyki. Teraz trafi on pod skrzydła Songtradr - platformę zajmującą się przede wszystkim działalnością B2B ułatwiając markom i twórcom muzycznym dotarcie do nowych odbiorców.

Jednocześnie dowiadujemy się, że SuperAwesome zajmujące się dostarczaniem narzędzi kontroli rodzicielskiej zostanie podzielone i część związana z marketingiem będzie działać niezależnie. Epic Games zapewnia jednak, że zwolnieni pracownicy nie zostaną pozostawieni samym sobie. Firma zaoferuje im pakiet odpraw w wysokości 6 wypłat, a w niektórych krajach pół roku dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zwolnieni pracownicy będą także mogli skorzystać z preferencyjnych warunków związanych z akcjami firmy.

Epic zwalnia ludzi. Źle się dzieje u twórców Fortnite

Pomimo zwolnień i sprzedaży części swoich aktywów, Epic Games nadal koncentrować się będzie się na swoich podstawowych działaniach: rozwój gier: Fortnite, Rocket League i Fall Guys; usług:Unreal Engine, Epic Games Store, Epic Games Publishing, Epic Online Services i wiele innych. Firma podkreśla swoją ambicję stania się wiodącą firmą metaverse. Zastrzega jednak, że choć niektóre produkty mogą nie zostać dostarczone zgodnie z wcześniej zakładanym planem, firma jest gotowa na na kompromisy, aby zachować zdolność do osiągnięcia długoterminowych celów.

Do sprawy odniósł się już Tim Sweeney - szef Epic, który wystosował oficjalny list do swoich pracowników. Tłumaczy w nim decyzje związane ze zwolnieniami, które są podyktowane sytuacją finansową firmy. Sweeney mówi wprost:

Od jakiegoś czasu wydajemy znacznie więcej pieniędzy niż zarabiamy, inwestując w kolejną ewolucję Epic i rozwijając Fortnite jako inspirowany metawersją ekosystem dla twórców. Przez długi czas byłem optymistą, że uda nam się przejść przez tę transformację bez zwolnień, ale z perspektywy czasu widzę, że było to nierealne.

Epic Games zapowiada podwyżki... cen wirtualnej waluty

Jednak to nie koniec wielkich zmian związanych z Epic Games. W tym tygodniu firma potwierdziła, że od przyszłego miesiąca zmuszona jest do zmiany cennika wirtualnej waluty w jej najpopularniejszych grach free-to-play: Fortnite oraz Fall Guys. Jak czytamy na oficjalnych stronach pierwszej gry, 27 października 2023 r. zmienią się ceny V-dolców i ofert pakietów do zakupu za prawdziwe pieniądze w następujących krajach: Czechy, Dania, państwa strefy euro, Węgry, Japonia, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwecja, Turcja i Stany Zjednoczone (w tym również we wszystkich sklepach lokalnych, które posługują się dolarem amerykańskim jako walutą). Zmiany te są podyktowane czynnikami ekonomicznymi, takimi jak inflacja oraz wahania walut.

Jak prezentować się będzie nowy cennik V-dolców od 27 października?

Zestaw 1000 V-dolców - 36,99 zł

Zestaw 2800 V-dolców - 94,99 zł

Zestaw 5000 V-dolców - 149,99 zł

Zestaw 13500 V-dolców - 365,99 zł

Zmianie ulegną także inne opłaty wewnątrz Fortnite:

Pakiet Kod Zagłady - 18,49 zł

Bezrob’tny Kurier - 73,99 zł

Podarunkowy karnet bojowy - 34,99 zł

Mamy więc do czynienia z podwyżkami na poziomie kilkudziesięciu procent. Obecnie za 1000 V-dolców trzeba zapłacić 27,99 zł, Najdroższy pakiet 13500 V-dolców obecnie kosztuje 283,49 zł.

Podobne zmiany pojawią się w Fall Guys:

1000 show-dolców - 36,99 zł

2800 show-dolców - 94,99 zł

5000 show-dolców - 149,99 zł

13500 show-dolców - 365,99 zł

Jeśli chcecie zaoszczędzić przed podwyżkami, warto rozważyć zakup wirtualnych walut nieco wcześniej. Nowe cenniki wejdą w życie 27 października.