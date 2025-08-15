Google Chrome ma nową wersję. Instaluj i ciesz się zmianami

Google doskonale zdaje sobie sprawę, że na naszych smartfonach z każdym rokiem wykonujemy coraz więcej skomplikowanych operacji. Dlatego też internetowy gigant konsekwentnie dopieszcza organizację pracy w przeglądarce mobilnej, a Chrome 139 na Androida przynosi serię niewielkich, ale bez wątpienia istotnych i odczuwalnych z punktu widzenia użytkownika zmian. Zmiany te dotyczą zarówno nawigacji, interfejsu jak i ergonomii pracy. To aktualizacja, która upraszcza wiele codziennych działań.

Grupy kart teraz dostępniejsze niż kiedykolwiek wcześniej!

W menu z trzema kropkami pojawiła się opcja "Dodaj kartę do grupy", która umieszczona została tuż obok polecenia "Nowa karta" i "Nowa karta incognito". Po jej wybraniu wysuwa się dolny panel z listą wszystkich istniejących grup i przyciskiem tworzenia nowej — dzięki temu porządkowanie sesji i tematów zajmuje dosłownie chwilę. Dodatkowo przełącznik siatki kart zyskał skrót "Nowa grupa kart", co ułatwia organizację bez opuszczania ich widoku.

Omnibox nareszcie z łatwiejszym kopiowaniem odnośników

Naprawiono działanie opcji "Kopiuj link" w pasku adresu, wprowadzonej wraz z możliwością przeniesienia Omniboxa na dół ekranu. Wcześniej pojawiał się komunikat "Skopiowano"", ale URL faktycznie nie lądował w schowku. Teraz nareszcie to naprawiono i skrót działa jak należy. Aby skorzystać, wystarczy dłużej przytrzymać pasek adresu i wybrać opcję kopiowania. To drobna zmiana, która realnie usprawnia udostępnianie linków w komunikatorach i notatkach.

Zmiany w wyglądzie

Po fazie "przyciemniania" w poprzednich wydaniach, Chrome 139 rozjaśnia motyw ciemny, zbliżając go do neutralnej szarości. Zniknęła wizualna separacja między górnym rzędem akcji, a pierwszą sekcją w menu, co nadaje interfejsowi spójniejszy, bardziej minimalistyczny, charakter. Ponadto na stronie Nowej Karty pole "Szukaj w Google lub wpisz URL" otrzymało czterokolorowe logo z literką G. To subtelny akcent identyfikacji wizualnej — dla jednych zbędny, dla innych pomocny w zachowaniu spójności wyglądu w ekosystemie Google.

Krok po kroku do doskonałości

Jak widać: Chrome 139 na Androida nie wprowadza żadnych rewolucyjnych nowości - ale nie musi. To dojrzała przeglądarka internetowa, która przez lata zaskarbiła sobie miliony użytkowników na całym świecie. Wiedzą czego się po niej spodziewać i jak co działa. Tym razem po prostu udoskonalają znane i lubiane opcje, dbają o spójność swoich produktów i robią co w ich mocy, by wszystko działało jeszcze lepiej niż kiedykolwiek. I to właśnie takich zmian oczekujemy od dojrzałych produktów. Cieszy widok tego, że Google stale udoskonala rzecz, która dla wielu już od dawna jest blisko doskonałości. Dobrze, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa: a wręcz przeciwnie. Udowadniają, że przed nimi jeszcze sporo pracy, nim wszystko zostanie dopieszczone tak, jak tego oczekują.