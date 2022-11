Znany insider postanowił podzielić się spekulacjami dotyczącymi przyszłych ruchów Rockstara w sprawie GTA 6

Tez2 to pseudonim jednego z najbardziej zaufanych insiderów w branży gier wideo, który w przeszłości wielokrotnie przewidywał ruchy Rockstar Games. Teraz postanowił kolejny raz namieszać w społeczności graczy. Według informatora, już jutro, 7 listopada, ma odbyć się następna rozmowa Take-Two Interactive z inwestorami gry - a warto zaznaczyć, że dotychczasowe doniesienia sugerowały, że na produkcję GTA 6 firma przeznaczyła już ponad 2 miliardy dolarów. Szykuje się zatem naprawdę kolosalny projekt.

Co prawda Tez2 twierdził, że więcej szczegółów poznamy w ogłoszeniu dla społeczności Rockstara, które miało pojawić się 3 listopada. Tak się jednak nie stało, lecz spotkanie Take-Two z inwestorami wydaje się jak najbardziej prawdopodobnym punktem wyjścia do kolejnych wielkich ogłoszeń. Po ogromnym wycieku danych, za który był odpowiedzialny nastoletni haker, wiele rzeczy zostało ujawnionych - mimo wszystko nadal jest sporo tajemniczych elementów oraz informacji, którymi Rockstar może nas zaskoczyć. Jeśli pojawi się jakiekolwiek ogłoszenie, z pewnością Was o tym poinformujemy. Jest jednak jedna rzecz, którą społeczność zdołała jeszcze rozgryźć.

Rozmiar mapy w GTA 6 ma wszystkich zaskoczyć. Świat ma być OGROMNY

Wspomniane wycieki rozgrzały całą społeczność graczy - i oczywiście użytkownicy na Reddicie nie śpią. Jeden z użytkowników, o pseudonimie ChurchofGTA, nałożył koordynaty pokazane na wielkim przecieku na mapę z GTA 5. Z tych wyliczeń wyszło, że szósta odsłona serii będzie miała dużo większą mapę niż “piątka” - niektóre ogromne miejsca, jak chociażby lotnisko, znajduje się poza granicami Los Santos.

W teorii nie jest to nic oficjalnego, lecz w praktyce wyliczenia wydają się jak najbardziej rzetelne i sensowne. To też ma spory sens i byłoby w stylu Rockstara - w końcu zarówno GTA 5 i Red Dead Redemption 2 miały gigantyczne mapy, a twórcy Grand Theft Auto uwielbiają “rozmach”. To delikatnie kłóci się z niektórymi wcześniejszymi spekulacjami, sugerującymi, że akcja będzie podzielona na mniejsze lokacje, co miało nam pozwolić zwiedzać USA i nawet Brazylię - zdaje się jednak, że Rockstar “ograniczy” się do Vice City. Mimo wszystko to raczej dużo lepsza opcja.

