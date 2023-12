Tak wygląda Vice City w GTA 6. Do sieci trafia nagranie wideo z gry!

Czekacie na GTA VI? Choć do premiery wciąż daleko, już wkrótce dostaniemy pierwszy zwiastun. Atmosferę podgrzewa również fakt, że do sieci trafił kolejny przeciek pokazujący, jak najnowsza produkcja studia Rockstar Games prezentuje się w rzeczywistości

Nie da się ukryć, że GTA VI to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier ostatnich lat. Na temat gry mówi się dużo, choć główni zainteresowani - studio Rockstar Games nie zdradza praktycznie niczego. Deweloperów wyręczają hakerzy, którzy jakiś czas temu weszli w posiadanie wewnętrznych materiałów studia pozwalając nam dowiedzieć się nieco więcej o samej grze. Teraz mamy do czynienia z kolejnym wyciekiem - choć na znacznie mniejszą skalę. W sieci pojawił się krótki fragment pokazujący miasto, w którym będziemy śledzić losy naszych bohaterów.

Wyciek fragmentu GTA VI. Kto to za niego odpowiada?

Fani szybko wzięli się do roboty rozkładając kilkunastosekundowy materiał na czynniki pierwsze. Niektórzy poddawali w wątpliwość jego prawdziwość, inni stoją na stanowisku, że mamy do czynienia z rzeczywistym krótkim wycinkiem GTA VI. Oliwy do ognia dolewa fakt, że podobno udało się zweryfikować, kto mógł odpowiadać za udostępnienie fragmentu rozgrywki, który pojawił się TikToku. Ma to być syn jednego z pracowników studia Rockstar - Aarona Garbuta. Jednak to nie on go opublikował, a jego kolega. Ale widać, że Rockstar nie podoba się ten materiał, gdyż od kilkunastu godzin trwa akcja usuwania go z sieci - a jak dobrze wiemy, nie jest to takie łatwe i każde kolejne usunięcie go z mediów społecznościowych skutkuje ponownym jego udostępnieniem.

Osobiście nie przykładam większej uwagi do tego fragmentu, gdyż nic sobą nie reprezentuje - od kawałek miasta i ruchliwej ulicy. Bardziej interesuje mnie trailer, który wkrótce zostanie udostępniony. Jednak oprócz samego najnowszego przecieku, mamy też najnowsze plotki związane z dostępnością GTA 6 na premierę. Kilkanaście godzin temu pojawiła się informacja, jakoby to PlayStation miało mieć wyłączne prawa marketingowe, co z pewnością przełoży się na zwiększoną sprzedaż konsol i zestawów. Mówi się nawet, że Sony rozważa zestaw PlayStation 5 Pro + GTA VI na premierę gry, która nie wiadomo kiedy nastąpi.

Co najważniejsze, plotki te wskazują jakoby GTA 6 na komputerach PC miało pojawić się dopiero rok po premierze konsolowej. Czy Rockstar pójdzie we własne ślady i zastosuje podobną strategię co w przypadku GTA V? Gra w pierwszej kolejności zadebiutowała na PlayStation 3 i Xbox One, by na komputerach z Windowsem pojawić się prawie dwa lata później.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.