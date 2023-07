Haker odpowiedzialny za wyciek z GTA 6 usłyszał 12 zarzutów, ale nie stanie przed sądem

Jeden haker, mnóstwo poszkodowanych firm. Uber i Rockstar to wyłącznie dwie ofiary nastolatka z wielu

W zeszłym roku informowaliśmy o atakach zarówno na Ubera jak i Rockstara — i co ciekawe, doszło do nich w podobnym czasie i z wykorzystaniem tych samych metod (to był tylko — ale i aż — phishing), w związku z czym zaczęto dociekać czy nie jest za nie odpowiedzialna ta sama osoba. Do ataku na pierwszą z firm przyznała się grupa Lapsus$, której jeden z członków przyznał się do tego, że jest on również odpowiedzialny za wyciek GTA VI.

Na forum GTAForums trwała gorąca dyskusja, a osoba odpowiedzialna za przeciek co chwilę udostępniała nowe informacje. W jednym z plików, które zostały wrzucone do sieci, znajdował się kod źródłowy (lub jego fragmenty) GTA VI, który rozbierany był na czynniki pierwsze i sprawdzana była jego autentyczność. Danych na temat gry było tak dużo, że zdradzały naprawdę istotne kwestie. Narzędzia deweloperskie poruszały kwestie misji fabularnych i pobocznych, dodatkowych wyzwań i wydarzeń, w których bohaterowie GTA VI mogą brać udział. Było tego naprawdę dużo. Sprawą zainteresowało się nawet FBI, które współpracowało z Uberem. Ciekawa historia nastoletniego „fana”, który chciał się pokazać i zdobyć nowe informacje — bo finalnie stworzył jeden z największych przekrętów w historii świata gier wideo.

18-latek usłyszał 12 zarzutów

Winnym tego ataku jest 18-letni członek wcześniej wspomnianej grupy hakerskiej Lapsus$ — Arion Kurtaj. Nastolatek usłyszał łącznie 12 zarzutów, w tym trzy dotyczyły szantażu, dwa dotyczyły oszustwa, a sześć zarzutów na mocy brytyjskiej ustawy skupiało się na nadużyciach komputerowych. Co ciekawe, Kurtaj poza atakiem na Rockstar i Uber, ma na swoim koncie jeszcze takie firmy jak Nvidia czy Revolut, a według najnowszych doniesień od Reuters, wraz ze znajomym, którego tożsamość nie jest znana, mieli szantażować BT Group i żądać okupu w wysokości 4 milionów dolarów.

Mimo skali wszystkich działań Kurtaja, został on uznany za niezdolnego do stawienia się przed sądem po badaniach przeprowadzonych przez biegłych psychiatrów. Finalnie więc członek grupy hakerskiej Lapsus$ nie stanie przed brytyjskim sądem. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj.

