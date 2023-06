Rockstar bawi się z fanami? Ukryta wiadomość dotycząca GTA 6

Grand Theft Auto VI nadal nie zostało zapowiedziane — wiele jednak wskazuje na to, że wkrótce się to zmieni

Mija już wiele miesięcy, a Rockstar Games cały czas milczy w sprawie Grand Theft Auto VI. Deweloperzy jedynie przyznali, że pracują nad grą — i prawdopodobnie zrobili to tylko dlatego, że chwilę wcześniej miejsce miał ogromny wyciek danych. Insiderzy sugerowali, że doczekamy się oficjalnego trailera — i ten miał najpierw pojawić się pod koniec zeszłego roku (między innymi podczas The Game Awards 2022), a później na początku 2023. Teraz mamy już czerwiec, a żadnych oficjalnych materiałów nie było.

Wygląda jednak na to, że Rockstar planuje wkrótce wielkie ogłoszenie. Twórcy jednej z największych serii gier wideo w historii przekazali ukrytą informację… za pomocą nowej kolekcji koszulek w Grand Theft Auto Online, trybie sieciowym do GTA 5. Nowe ubrania z okazji urodzin piątej głównej odsłony GTA zdradzają więcej, niż może się wydawać.

Ukryta wiadomość od Rockstar Games… na t-shirtach w grze

Użytkownik Twittera o pseudonimie Gaming Detective (bardzo trafna nazwa konta w tym przypadku, trzeba przyznać), postanowił dokładniej przyjrzeć się nowym ubraniom w Grand Theft Auto Online. Pierwsza koszulka jest niezwykle bezpośrednia — biały t-shirt z napisem „Rockstar says relax”, co odnosi się do tego, żeby fani… przestali cały czas plotkować, szukać informacji i pytać o Grand Theft Auto VI.

Rockstar zostawił jednak bardziej sensowny przekaz w ukrytej wiadomości na innej koszulce. Sam t-shirt w grze nazywa się „??? Tee”, gdzie nadrukiem jest trójkąt z różnymi symbolami i na krawędziach jest cykl cyfr. Po wrzuceniu wszystkich cyfr w dekoder liczb, wychodzi wiadomość „ONE DAY WILL REVEAL ALL”. Wygląda więc na to, że kiedy doczekamy się oficjalnego stanowiska Rockstar w sprawie nadchodzącego hitu, będziemy mieli do czynienia z prawdziwą bombą i odkryciem wielu kart w jednej chwili.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródło: Gaming Detective (Twitter)