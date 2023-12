Wszyscy widzą siebie w zwiastunie GTA 6 i chcą pieniędzy od twórców gry. O co tu chodzi?

Joker z Florydy zapoczątkował nowy trend

Na początek warto zaznaczyć — jeśli nie wiecie — wszystkie sceny z Vice City zaprezentowane w wiadomościach w trailerze GTA 6… wydarzyły się naprawdę. Podlewanie trawnika w skąpej bieliźnie przez sąsiada obok, aligator odwiedzający sklep spożywczy, twerkowanie na dachu jadącego samochodu, no i mężczyzna z wytatuowaną twarzą w taki sposób, żeby przypominać Jokera. I ostatnia osoba, znana w prawdziwym życiu jako „Florida Joker”, postanowiła pozwać Rockstar Games za wrzucenie go do swojego zwiastuna bez wcześniejszej konsultacji czy zapłaty.

Lawrence Sullivan, bo tak właśnie nazywa się Joker z Florydy, chwilę po publikacji trailera GTA 6, nagrał TikToka w którym pokazuje swoją podobiznę do postaci ze zwiastuna i domaga się od twórców gry „miliona lub dwóch”. Rockstar jednak milczał, Sullivan po drodze nagrywał jeszcze więcej materiałów, aż w końcu postanowił… przebrać się w więzienny pomarańczowy kostium i przefarbować włosy na fioletowo, żeby dobitnie pokazać, jak bardzo jest podobny do postaci ze zwiastuna.

W tym TikToku stał przed telewizorem ze stroną wyników wyszukiwania w YouTube hasła „GTA 6 Joker” — a te obejmowały wyłącznie filmy przedstawiające jego „shortsową kampanię” przeciwko Rockstar Games. Sullivan powiedział, że swoim wizerunkiem zapewnia GTA największy darmowy marketing, jaki miał w całej historii tworzenia tej serii gier, za co chce dodatkowego miliona dolarów — do proponowanej już wcześniej kwoty. Dalej mówił:

Odpowiadanie mi zajmuje całą wieczność. Widzisz to? Znajdź inną osobę. Znajdź inną osobę na Florydzie, na podstawie której powstała ta postać, a ja poczekam! Poczekam! GTA, musimy porozmawiać.

Kolejna osoba chce pieniędzy od Rockstar Games

Teraz na TikToku pieniędzy od Rockstara domaga się użytkownik o pseudonimie zoeepoppyy, który twierdzi, że również należą mu się pieniądze od Rockstar Games. Pokazuje scenę z około 30 sekundy trailera, kiedy pojawia się postać podająca rękę swojemu znajomemu na osiedlu — ale warto w tym miejscu zaznaczyć, że cała scena trwa zaledwie sekundę. Cały materiał to jednak dość żenujące wołanie o atencję, w którym padają takie zdania jak:

Zobaczcie na to, patrzcie na te usta, patrzcie na naszyjnik, zobaczcie te okulary i włosy. No dalej, możecie mi zapłacić? […] GTA, zwróćcie na mnie uwagę, po prostu mi zapłaćcie. Nie chcę prawników, nie chcę policji, chcę po prostu dostać swoją kasę. […] Odwrócę się profilem, no patrzcie na to. To przecież ja, jestem o tym przekonany!

zoeepoppyy daje Rockstarowi siedem dni na zapłatę. Czy ta misja się mu powiedzie? Cóż…

Rockstar najprawdopodobniej absolutnie nic z tym nie zrobi — i trudno się dziwić

Warto zaznaczyć, że przy premierze GTA 5, Lindsay Lohan pozwała Rockstar do sądu w związku z tym, iż twierdziła, że firma wykorzystała jej podobiznę w materiałach promocyjnych produkcji. Takie sytuacje miały więc już miejsce, lecz pozwy zostawały przez sąd wyrzucane do kosza.

Skoro Lawrence Sullivan do tej pory nie doczekał się żadnych pieniędzy od Rockstara (a możemy wszyscy przyznać, że jego udział w trailerze jest dużo bardziej kluczowy, niż udział nowego bohatera), to wątpliwe, żeby ktokolwiek w Rockstar Games w ogóle poważnie potraktował materiały zoeepoppyy’ego. Warto zaznaczyć, że Joker z Florydy odgrażał się, że jego sytuacja jest całkowicie inna od tej z Lohan; on bowiem miał mieć naprawdę mocne dowody. Na ten moment nic one nie dały. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

