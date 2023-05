GTA 6 z największym budżetem w historii? Kwota powala

Grand Theft Auto VI grą z największym budżetem w historii?!

GTA 6 to temat, który rozpala graczy od dłuższego czasu. Mnóstwo spekulacji, informacji i pogłosek, którymi informatorzy zalewają nas z każdej strony, a dociekliwi gracze wyszukują informacji i na bieżąco publikują je na Reddicie. Chociaż Rockstar do tej pory nie zapowiedział oficjalnie gry(!), a zaledwie potwierdził, że produkcja jest w produkcji przez ogromny wyciek danych, to najnowsze informacje sugerują, że tytuł może być ogromną rewelacją i nawet rewolucją.

Jak donosi serwis Dexerto Gaming, Grand Theft Auto VI ma być najdroższą grą w historii. Budżet produkcji ma oscylować między 1 a 2 mld dolarów, co zdecydowanie przewyższa takie produkcje jak Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V czy Red Dead Redemption 2, gdzie kwoty wahały się od 200 do nawet około 500 milionów dolarów. Informacje wydają się prawdziwe również dzięki temu, że młody haker, który jest odpowiedzialny za największy wyciek danych, również wspominał o tym, że gra będzie kosztowała Rockstar Games oraz Take Two Interactive około 2 miliardy USD.

GTA 6 będzie ośmiokrotnie droższe od GTA 5?

Grand Theft Auto V kosztowało około 250 milionów dolarów. Jeśli pogłoski o 2 miliardach dolarów się potwierdzą, oznacza to, że „szóstka” będzie osiem razy droższa od poprzedniej części. Cóż, mając na uwadze budżety ostatnich największych gier AAA oraz fakt, ile Rockstar zarobił z GTA 5, a właściwie z GTA Online, sprawia, że w te doniesienia można wierzyć.

Czy to przełoży się na lepszą jakość gry? Zapewne tak — stworzenie gigantycznej mapy, wielu nowych interakcji oraz mechanik, opracowanie rewolucyjnej grafiki i użycie nowych technologii wymaga odpowiedniego budżetu. Cóż, miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się o wszystkich nadchodzących nowościach dowiedzieć z oficjalnego źródła.

Do tego oczywiście dochodzą jeszcze koszta związane z promocją gry — a według informacji podanych przez jednego użytkownika Reddita, wkrótce w całym Miami mają pojawiać się reklamy nadchodzącego hitu Rockstara. Jak niedawno informowaliśmy, dwie kluczowe daty związane z zapowiedziami GTA 6 to 17 maja 2023 oraz 17 września 2023. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

