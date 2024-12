Twórcy gier boją się GTA 6. Rockstar będzie miał jesień dla siebie

Grand Theft Auto jest serią gier, która od dekad towarzyszy graczom. Pierwsza gra z cyklu ukazała się jeszcze w 1997 roku i trzeba przyznać, że od tamtego momentu seria przeszła naprawdę długą drogę. Jednak częstotliwość wydawania kolejnych części drastycznie spadła w miarę, jak stawały się one coraz większe. Początkowo ukazywały się one co 2-3 lata, lecz ostatnia część, czyli GTA V swoją premierę miało w 2013 roku. Oznacza to, że na GTA VI czekamy już ponad dekadę.

Jednocześnie można chyba określić GTA 6 jako najbardziej oczekiwaną grę w całej historii gier wideo, która może całkowicie zatrząść rynkiem. Nic zatem dziwnego, że twórcy gier boją się jej, jak ognia.

Twórcy gier wstrzymują się z ogłaszaniem premier. Wszystko przez GTA

Grand Theft Auto VI, jedna z najbardziej oczekiwanych gier ostatniej dekady, wywołuje spore poruszenie w branży gier wideo. Zapowiedziana na jesień 2025 roku, nowa produkcja Rockstar Games już teraz budzi niepokój wśród konkurentów, którzy starannie planują swoje premiery, aby uniknąć starcia z tym gigantem.

Według wielu ekspertów GTA 6 może znacząco wpłynąć na cały przemysł gier, przynosząc korzyści nie tylko Rockstar Games, ale również szerokiemu rynkowi. Przewiduje się, że premiera tej gry zwiększy sprzedaż zarówno tytułów w formie cyfrowej i fizycznej, jak i sprzętu do gier – konsol oraz komputerów.

Mimo że GTA 6 może napędzić rynek, inni wydawcy gier nie są zachwyceni perspektywą konkurowania z jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów wszech czasów. Jason Schreier z redakcji Bloomberg donosi, że niektórzy wydawcy celowo wstrzymują się z ogłoszeniem dat premier swoich gier zaplanowanych na jesień 2025 roku. Wolą poczekać, aż Rockstar Games potwierdzi lub ewentualnie przesunie datę premiery GTA 6, aby uniknąć bezpośredniej rywalizacji.

„Oczekiwania są tak wysokie, że niektórzy wydawcy gier czekają jak najdłużej, zanim zdecydują się na ogłoszenie swoich dat premier na jesień 2025 roku” – pisze Schreier.