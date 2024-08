Milczenie twórców GTA VI jest celowe. Ta sytuacja drażni fanów

O GTA VI wciąż trwa dyskusja – i to także w sytuacji, w której deweloper nabrał wody w usta i od grudnia nie mówi kompletnie nic na temat swojego najnowszego produktu. Nie przeszkadza to jednak w zabieraniu głosu przez byłego pracownika studia Rockstar North, który w ostatnich tygodniach bryluje w mediach dzieląc się doświadczeniem i zwyczajami panującymi wewnątrz firmy. Tak też jest w przypadku Obbe Vermeij, który w przeszłości pracował m.in. nad GTA III, Vice City i San Andreas.

W 2023 r. założył on bloga, na którym dzielił się swoim doświadczeniem z DMA Design (obecnie Rockstar North) i zdradzał smaczki i ciekawostki z okresu, w którym pracował nad wspomnianymi wyżej tytułami. To właśnie z jego wpisów dowiedzieliśmy się, że w studiu trwały przygotowania do produkcji Grand Theft Auto 2.5 – kontynuacji hitu z 1999 r.

W listopadzie 2023 r. Vermeij zdecydował się zamknąć bloga tłumacząc to w ten sposób:

Postanowiłem zamknąć bloga. Zauważyłem, że niektórzy z moich byłych kolegów nie lubią go tak bardzo, jak myślałem. Bez nacisków ze strony R*. Mój własny wybór.

Rockstar milczy o GTA VI. Więcej o grze mówią byli pracownicy

Zamknięcie bloga nie oznacza, że Vermeij przestał opowiadać o swojej pracy. Nic z tych rzeczy. W najnowszej rozmowie z brazylijskim youtuberem SanInPlay, odpowiadał na szereg pytań, także dotyczących gigantycznego wycieku danych z Rockstar, w których znalazło się mnóstwo materiałów m.in. na temat GTA VI. Choć Vermeij nie śledził specjalnie całej sytuacji, mówi, że jego zdaniem nie zrobiło to większego wrażenia na studiu. Tłumaczył to tym, że ludziom wydaje się, że przecieki to coś ważnego i poruszającego firmy. W rzeczywistości ma być zupełnie inaczej i to sami ludzi podgrzewają atmosferę wokół tego, co dzieje się wokół najnowszej odsłony Grand Theft Auto. I nie ma się co dziwić. Rockstar od grudnia milczy i nie zdradza żadnych szczegółów związanych z najważniejszą grą tej dekady.

Vermeij odnosi się także do samej także i do sprawy oszczędnego dzielenia się informacjami przez twórców GTA. Jego zdaniem jest to celowe działanie, związane z tym, że bez względu na to, co jest udostępniane, społeczność z całego świata rozbierze te informacje na czynniki i przeanalizuje dosłownie każdy fragment – czy to materiału wideo, wypowiedzi, czy też tekstu. I wcale się nie dziwi, że studio milczy, gdyż to najlepsza opcja w tym momencie. Były pracownik Rockstar stwierdza również, że ekipa znana jest z tego, że jest oszczędna w swoich komunikatach. Woli zaskoczyć graczy, niż wyłożyć wszystkie karty na stół zdradzając niemal wszystko, co będą mieli do pokazania w grze.

Kiedy Rockstar w końcu wyjdzie przed szereg i opowie coś więcej na temat GTA? Letnie szaleństwo w postaci różnych wydarzeń okołogrowych powoli dobiega końca, przed nami jeszcze gamescom. Nie ma jednak żadnych przecieków, by studio pojawiło się na tej imprezie. Czy zaskoczą graczy? Przekonamy się 21 sierpnia.

