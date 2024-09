GTA VI to prawdopodobnie najbardziej oczekiwana gra na świecie. Sukces poprzedniej części sprawił, że poprzeczka jest już naprawdę zawieszona bardzo wysoko, a Rockstar nie ma w zwyczaju śpieszyć się z produkcją. Niestety prawdopodobnie odbije się to na dacie premiery.

Rockstar przesuwa premierę GTA VI

Według oficjalnego trailera opublikowanego pod koniec zeszłego roku, który obejrzano już ponad 200 mln razy, premiera GTA VI planowana jest na 2025 rok. Tak też mogły wskazywać przewidywania wydawcy gry - Take Two Interactive, który zakładał wzrost przychodów od 2025 roku. Jak się jednak okazuje, sytuacja mogła się przez ostatnie kilka miesięcy nieco zmienić. Jeden z członków społeczności blisko powiązanej z serią gier GTA twierdzi na X (wcześniej Twitter), że premiera zostanie jednak przesunięta dopiero na 2026 rok. Nie podaje żadnych powodów tej decyzji, ale można oczekiwać, że Rockstar Games chce dostarczyć najlepszy możliwy produkt aby podtrzymać swoją passę.

GTA VI należeć będzie do najbardziej rozbudowanych gier z otwartym światem, a to oznacza, że testy finalnej wersji mogą trwać bardzo długo. I to właśnie może być jeden z głównych powodów, dla których premiera zostanie przesunięta dopiero na początek albo nawet połowę 2026 roku. Co więcej jak możemy przeczytać poniżej, premiera będzie dotyczyła tylko wersji na konsole. GTA VI na PC ma pojawić się najwcześniej dopiero po roku od premiery wersji konsolowej. Źródłem tych informacji mają być developerzy pracujący zarówno w Rockstar Games jak i Take Two. Trudno powiedzieć na ile te informacje są wiarygodne, ale jak w każdej plotce może być w nich ziarno prawdy.

Rockstar Games jak do tej pory nie zareagował na te doniesienia. Na wspomnianym trailerze nadal widnieje rok 2025 jako data premiery. Jeśli coś w tej kwestii miałoby się faktycznie zmienić to studio zapewne poinformuje o tym swoich fanów, podobnie jak to miało miejsce przed premierą GTA V, która również była przekładana. W tym kontekście nie jest to zatem nic niezwykłego, duże gry często zaliczają poślizg, szczególnie jeśli ich wydawca chce dostarczyć dobry produkt. Gracze mogą jednak nie być tak wyrozumiali ;-).