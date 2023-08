"Red Dead Redemption" powróci już za tydzień. Tym razem po polsku!

"Red Dead Redemption" to jedna z najlepszych gier akcji osadzonych w realiach Dzikiego Zachodu. Rockstar Games, ze specyficznym dla nich rozmachem, zaserwowali ucztę, która przyciąga przed ekrany na dziesiątki, o ile nie setki godzin. Jako gracze wcielamy się w postać byłego przestępcy, Johna Marstona, który zostaje zmuszony przez rząd do polowania na swoich dawnych kompanów z bandy. Gra już od wejścia czaruje otwartością świata. Świata pełnego przygód, wyzwań, niebezpieczeństw i postaci, które zapadają w pamięć na wiele lat po zakończeniu przygody.

"Red Dead Redemption" powróci już za kilkanaście dni na konsolach nowej generacji

Po blisko trzynastu latach, Rockstar Games postanowiło wskrzesić swojego klasyka i zaserwować przygodę na Dzikim Zachodzie na nowych platformach: Nintendo Switch oraz PlayStation 4. A co za tym idzie, gra nareszcie staje się grywalną na najnowszej konsoli Sony — mimo że tylko za pośrednictwem wstecznej kompatybilności.

Premiera "Red Dead Redemption" na nowych platformach zaplanowana została już na przyszły czwartek, 17. sierpnia 2023 roku. Fanów znakomitych dodatków, "Red Dead Redemption: Undead Nightmare" uspokajam uspokajam — te również będą dostępne na nowych konsolach. Za port gry odpowiedzialna jest ekipa z Double Eleven Studios, a wielu graczy może już teraz zacząć zacierać rączki na wieść o tym, że gra dostępna będzie w polskiej wersji językowej!

Gorsza wiadomość jest taka, że na starcie gra dostępna będzie wyłącznie w wersji cyfrowej. Na otarcie łez dodam jednak, że 13. października do sklepów ma trafiać także jej fizyczne wydanie.

"Red Dead Redemption" to Dziki Zachód w najlepszym wydaniu!

Gra zabiera nas do schyłku XIX wieku — w sam środek transformacji Dzikiego Zachodu w nowoczesny świat. Jako gracze dostajemy do naszej dyspozycji ogromne tereny — ale ta wolność to dopiero początek. Bo to interakcje z innymi postaciami, solidnie napisane misje fabularne (zarówno te związane z zadaniami głównymi, jak i pobocznymi) są tym za co gracze doceniali grę najbardziej. Do tego dochodzą emocjonujące polowania, by zdobywać surowce. "Red Dead Redemption" promuje moralne wybory, które wpływają na zakończenie historii i relacje z postaciami.

W 2023 roku prawdopodobnie nie będzie to aż tak zapierająca dech w piersiach przygoda (tym bardziej, że przecież po drodze dostaliśmy już kontynuację — Red Dead Redemption 2), ale nie mam wątpliwości, że wciąż będzie potrafiła wciągnąć. Czy realistyczna oprawa graficzna która zachwycała w 2010 roku wciąż będzie robiła wrażenie? Pewnie nie. Ale system dynamicznej pogody i zmiennych warunków terenowych nadają grze klimat autentyczności i wpływają na jej immersję. Czyli nic innego, jak zanurzanie się graczy w tych pełnych niebezpieczeństw światach.

"Red Dead Redemption" to nie tylko gra akcji, lecz również opowieść o przemijaniu i zmianie. Stanowi mieszankę wciągającej historii, świetnej oprawy audiowizualnej i otwartego świata pełnego tajemnic do odkrycia. To klimat nie do podrobienia. Taki, za który współcześni widzowie pokochali prequele serialu "Yellowstone".

