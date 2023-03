Rewolucyjna technologia i współpraca ze znanym raperem. Nowe doniesienia z GTA 6

GTA 6 ma wyglądać bajecznie, ale do zagrania potrzebny będzie sprzęt najwyższej klasy

Aleix Venturas, jeden z najbardziej zaufanych insiderów w kwestii nadchodzącej gry Rockstar Games, skupił się ostatnio na rewolucyjnej technologii, która ma zostać zaimplementowana w Grand Theft Auto VI. Według Venturasa, Rockstar San Diego otworzyło całkowicie nowy zespół, składający się z około 20 osób, skupiających się wyłącznie na systemie fizyki.

Najbardziej rewolucyjny ma okazać się system fizyki wody, który możecie zobaczyć w tweecie znajdującym się poniżej. Jest to technologia, która nigdy wcześniej nie została wykorzystana w branży gier wideo, prawdopodobnie ze względu na to, że wiąże się to z koniecznością posiadania zaawansowanych sprzętów ze strony graczy. NVIDIA miała już eksperymentować z WaveWorks 1.0 i 2.0, lecz stosunek realizmu do wydajności nigdy nie był satysfakcjonujący. Poza oszałamiającym wyglądem i fizyką ma to również otworzyć ścieżkę dla graczy do sportów wodnych, takich jak chociażby surfing.

Mimo wszystko, skoro ta technologia nie została wcześniej wykorzystana, istnieje pewne ryzyko. Jak podaje insider, Rockstar Games w związku z kolosalnymi przychodami, jakie przyniosło GTA Online od 2013 roku, postanowił podjąć tę decyzję, mając na uwadze wszelkie ewentualne problemy.

To nie wszystko. Znany raper może pojawić się w GTA 6

Kilka dni temu 50 Cent, raper którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać, udostępnił na swoim koncie na Instagramie podejrzany post. Zdjęcie przedstawiało napis „Vice City”, którego nie tylko treść, ale cała kolorystyka i czcionka od razu przywodziła na myśl serię Grand Theft Auto — właściwie sprawiał wrażenie po prostu wyjętej z serii GTA.

Oczywiście, powiązanie głównie jest takie, że miejscem akcji szóstej głównej odsłony cyklu Rockstar Games ma być właśnie Vice City. Gdyby tego było mało, post zaczynał się od słów „Wyjaśnię to później” i sugerował, że projekt, którego to dotyczy, jest naprawdę poważny i wielki.

Oczywiście może to być nadinterpretacja i 50 Cent może nie być wcale zamieszany w produkcję GTA 6, jednak wszystkie informacje dotyczące takiej współpracy podsyca fakt, że po tym, jak społeczność graczy zaczęła namiętnie o tym pisać, to raper… usunął post ze swojego konta na platformie Mety.

Czy chodzi tylko o soundtrack, czy może o współpracę dotyczącą promocji nadchodzącej produkcji — a może jeszcze czegoś innego? Czas pokaże. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli chcecie przeczytać więcej informacji na temat wieści dotyczących ścieżki dźwiękowej, kliknijcie w ten link. Jeśli jednak chcecie zobaczyć wszystkie doniesienia na temat zbliżającego się hitu, zapraszam do tekstu, w którym zebraliśmy dosłownie każdą informację o Grand Theft Auto 6. Artykuł znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: Unsplash @saadchdhry

Źródła: Twitter (Aleix Venturas), Instagram (50 Cent)