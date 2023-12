Zwiastun GTA 6 już oficjalnie! Poznaliśmy datę premiery

GTA 6 nadchodzi, a Rockstar cały czas ma problem z hakerami

Hakerzy nie dają Rockstarowi spokoju. Najpierw wielki wyciek, przez który firma musiała w ogóle ujawnić światu, że pracuje już nad GTA 6, potem syn jednego z pracowników wrzuca leaki na TikToka, w tym czasie wścibska społeczność graczy grzebie w plikach gry do tego stopnia, że wyciąga sporo informacji i największe smaczki — a finalnie na kilka dni przed zapowiadaną kilka razy premierą pierwszego oficjalnego trailera GTA 6, ten wycieka do sieci.

Chociaż oficjalny zwiastun ma premierę już za kilka godzin, tak gracze, którzy jeszcze nie położyli się spać, mogą obejrzeć go wcześniej. Na portalu X (dawniej Twitter) na koncie @Gta6trailerleak (nazwa bardzo wymowna) pojawiło się pełne wideo z nałożonym napisem zachęcającym do zakupu Bitcoina, ale mimo wizualnej przeszkody można zauważyć wszystkie najważniejsze rzeczy — w tym słoneczne Vice City, mnóstwo absurdalnych i typowych dla Grand Theft Auto kadrów, a także dwójkę głównych bohaterów. Jest naprawdę małe prawdopodobieństwo, żeby ten zwiastun okazał się fejkiem.

AKTUALIZACJA: Konto na X, które opublikowało wcześniej zwiastun, zostało zawieszone, a Rockstar zdecydował się opublikować oficjalny zwiastun nieco wcześniej. Jest to ten sam materiał wideo, który pojawił się na koncie @Gta6trailerleak. Oczekiwana przez wielu graczy chwila oficjalnie więc nadeszła!

Data premiery GTA 6 — kiedy gra trafi do sprzedaży?

Na końcu trailera możemy zobaczyć napis „Coming 2025”, co potwierdza datę premiery w 2025 roku. Nie jest to szczególne zaskoczenie — jak już wielokrotnie informowałem wcześniej, presja na Rockstar Games jest już od jakiegoś czasu — a bierze się głównie z tego, że produkcja ma zadebiutować w 2024 roku fiskalnym, więc najpóźniej ma to być marzec 2025 roku. To oznacza, że do premiery najnowszej gry z ukochanej przez graczy serii został ledwo ponad rok.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2? Dajcie znać w komentarzach.