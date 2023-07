Red Dead Redemption Remaster jednak powstanie? Na taką informację czekali gracze!

Stworzenie Red Dead Redemption Remaster stało pod znakiem zapytania

Na początku warto zaznaczyć, że już jakiś czas temu plotkowało się o stworzeniu odświeżonej wersji pierwszej części Red Dead Redemption, lecz Rockstar rzekomo miał zrezygnować z tego pomysłu po beznadziejnym przyjęciu Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Remaster trzech tytułów, na który czekało wielu graczy, to swoisty policzek w twarz fanów i żerowanie na nostalgii. Niesmak i gniew graczy osiągnął niesamowity poziom, a Rockstar w swojej historii nie zaliczył jeszcze tak spektakularnej wtopy. Kontrowersje związane z GTA sprawiły, że Rockstar Games porzucił projekty kolejnych remasterów — zarówno pierwszego Red Dead Redemption, jak i Grand Theft Auto 4.

Mimo wszystko, nie jest to ostateczny koniec. Komitet ds. Oceny i Administracji Gier Korei Południowej (GRAC) wystawił nową ocenę pierwszemu Red Dead Redemption — i jest to wersja przewidziana na konsole nowej generacji.

Remaster RDR nadchodzi? Rockstar cały czas ma to z tyłu głowy

Jak podaje Kotaku, Rockstar doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że mnóstwo graczy jest zainteresowanych odświeżoną wersją Red Dead Redemption. Chociaż początkowo faktycznie deweloper miał porzucić ten pomysł, to finalnie zmienił zdanie — lecz odłożył remaster RDR na dalszy plan i chce wydać ten tytuł dopiero wtedy, kiedy zbliży się do premiery GTA 6, a może nawet nieco później.

Źródło: Rockstar

Ponadto, kolejna nadzieja dla graczy to wypowiedź Colina Moriarty’ego, byłego dziennikarza IGN. Moriarty w swoim podcaście powiedział:

Widziałem potwierdzenie, że to prawda... Ktoś skontaktował się ze mną za kulisami i pokazał mi coś, co definitywnie udowadnia, że ta gra nadchodzi. Możliwe, że wkrótce nawet zostanie zapowiedziana… może nawet w sierpniu.

Chcielibyście zagrać w odświeżoną wersję Red Dead Redemption? Nie ma wątpliwości, że remastery tej produkcji oraz GTA 4 zrobiłby prawdziwą furorę — to naprawdę doskonałe gry, które jednak dostępne są wyłącznie na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Najwyższa pora, żeby posiadacze PS5 i XSX|S mogli doświadczyć tych przygód w najlepszej możliwej jakości.

Źródła: Kotaku, Podcast Sacred Symbols

Grafika wyróżniająca: Rockstar Games