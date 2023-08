Rewolucyjne pościgi policyjne w GTA 6? Rockstar ma szykować wielkie zmiany

Wygląda na to, że Rockstar zmieni system pościgów policji w najnowszej odsłonie Grand Theft Auto. Co dokładnie się zmieni?

GTA 6 zrewolucjonizuje system pościgów policyjnych?

Rockstar Games zabrało głos oficjalnie w sprawie Grand Theft Auto VI tylko po wielkim wycieku danych — i deweloperzy przyznali jedynie, że materiały, które ukazały się w sieci, faktycznie są prawdziwe i że nowa część kultowej serii naprawdę powstaje. Od tamtej pory cały czas jednak mamy do czynienia z całkowitym milczeniem ze strony studia odpowiedzialnego za GTA czy Red Dead Redemption — ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby dostawać cały czas nowe informacje na temat tek produkcji. Jak już zdążyliśmy się nauczyć, insiderzy, ciekawscy gracze czy społeczność Reddita nie śpi.

Nie ma wątpliwości, że system pościgów policji jest jedną z kluczowych mechanik w całej serii Grand Theft Auto — sam system gwiazdek stał się znakiem rozpoznawczym hitów od firmy z wielkim R i gwiazdką w logo. Teraz jedno z kont na Twitterze, zajmujące się podawaniem najnowszych informacji o GTA VI, skupiło się właśnie na tym aspekcie.

Policja w GTA nie była jeszcze tak inteligentna

Konto o nazwie GTA 6 Trailer Countdown podało najnowsze informacje o policji w nadchodzącej grze Rockstara. Wygląda na to, że deweloperzy poświęcą temu aspektowi sporo uwagi, zwiększając immersję rozgrywki i całkowicie zmieniając dotychczasowe zasady. Według nowych informacji, policja będzie w stanie rozpoznać nasz pojazd, co doda głębi pościgom — sztuczka z przemalowaniem samochodu i szybką ucieczką nie będzie już działać. Dodatkowo, co spodoba się wszystkim graczom, którzy „odbili się” od Cyberpunka przy premierze, policja będzie musiała poświęć trochę czasu, aby przybyć na miejsce zbrodni — nie będzie sytuacji, w której policjanci magicznie pojawią się za naszymi plecami.

Źródło: Twitter (@GTAVI_Countdown)

Ponadto, policjanci zaczną otaczać zgłoszoną okolicę czy miejsce zbrodni, zaraz od razu wbiegać w to miejsce. Do tego ma pojawić się system, dzięki któremu gracze będą mieli czas na decyzję o poddaniu się, zanim mundurowi postanowią oddać strzał. Rockstar więc zdecydowanie usprawni inteligencję policji, co jest oczywiście dobrą informacją — lecz może się okazać, że uciekanie policji będzie najtrudniejsze w historii.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

