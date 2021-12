Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition jest tak złe, że Rockstar da Wam swoją inną grę, jeśli zdecydujecie się na zakup “odświeżonej” trylogii na PC.

Najnowsza produkcja Rockstara bez dwóch zdań rozczarowała graczy na całym świecie. Finalna jakość produktu jest wręcz przerażająca i pomimo pierwszych łatek, niewiele się w tej kwestii zmieniło. Amerykańska firma przeprosiła graczy oraz obiecała że dołoży wszelkich starań, żeby zremasterowana trylogia klasycznych odsłon jednej z najpopularniejszych serii gier komputerowych w historii wyglądała tak, jak powinna wyglądać od samego początku.

Posiadacze GTA: The Trilogy na PC już wcześniej, w ramach rekompensaty, dostali oryginalne odsłony w pełni za darmo. Rockstar postanowił ponownie obdarować pecetowych graczy, którzy wydali swoje pieniądze na najnowszy tytuł opracowany przez Grove Street Games. Wszyscy posiadacze GTA: The Trilogy, jak i gracze, którzy zdecydują się na zakup do 5 stycznia 2022 roku, będą mogli za darmo odebrać jedną z poniższych produkcji lub dodatków:

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Max Payne 3

L.A. Noire

Bully: Scholarship Edition

A Great White Shark Cash Card (1,250,000 dolarów) do GTA Online

55 sztabek złota do Red Dead Online

Jeśli jakimś cudem zastanawialiście się nad zakupem GTA: The Trilogy, to długo możecie nie mieć lepszej okazji. Gra jest teraz na 20% promocji, a do tego możecie otrzymać nawet kupon zniżkowy. Jeśli jesteście zainteresowani inną produkcją Rockstara, również powinniście sprawdzić ich sklep - mnóstwo tytułów można dorwać w naprawdę atrakcyjnych cenach.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition doczekało się niedawno wydania fizycznego. Pudełkowa wersja jednak rozczarowała graczy - w środku znajdziemy samą płytę, bez książeczki, bez mapy. Firma z wielkim R w logo przyzwyczaiła graczy do nieco innych standardów, jednak nie ma się zbytnio co dziwić. W obecnych czasach fizyczne wydania nie są już tak popularne, a przecież coraz więcej konsol nawet nie ma napędu optycznego.