Wiemy gdzie zagracie w GTA 6. Pełna lista

Nocna premiera pierwszego zwiastuna GTA VI wzięła wszystkich z zaskoczenia. Najpierw wideo zostało udostępnione przez nieokreślony osoby. Rockstar Games musiało zareagować i zdecydowało się na oficjalne jego zaprezentowanie na kilkanaście godzin przed planowaną datą - co miało nastąpić dziś, o godzinie 15:00 (czasu polskiego). Mleko jednak się rozlało i wraz ze zwiastunem poznaliśmy pierwsze szczegółowy związane z grą.

Grand Theft Auto VI zmierza do stanu Leonida, gdzie znajdują się skąpane w neonach ulice Vice City i nie tylko, w największej i najbardziej wciągającej ewolucji serii Grand Theft Auto w historii

GTA 6. Platformy na których pojawi się gra

Wraz z tą krótką zapowiedzią, poznaliśmy też platformy na których zadebiutuje gra. A będą to konsole Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. A co z posiadaczami komputerów PC? Na ten moment informacje prasowe są jasne - GTA VI w pierwszej kolejności pojawi się na konsolach i to wyłącznie obecnej generacji. Macie w domu konsole Xbox One i PlayStation 4? Zapomnijcie o wsparciu dla tych sprzętów. Rockstar Games i Take-Two mówią wprost - gra będzie dostępna na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Wiele wskazuje na to, że wersja na PC pojawi się później. Jak późno? Nie wiadomo. GTA V na "pecety" trafiło prawie dwa lata po premierze konsolowej. Czy tak długo będzie trzeba czekać w przypadku najnowszej odsłony serii? Musimy poczekać na oficjalne komunikaty i bardziej szczegółowe informacje.

Niewykluczone, że lista ta ulegnie jeszcze zmianie. Do premiery jeszcze sporo czasu. Udostępniony w nocy zwiastun mówi, że GTA 6 do sklepów pojawi się w 2025 r. Z publikowanych wcześniej dokumentów, które podsumowują wyniki finansowe Take-Two mogliśmy się dowiedzieć, że firma planuje dużą premierę do końca roku fiskalnego 2024, który w USA kończy się w marcu 2025 r. Jest więc szansa, że GTA VI do graczy trafi w pierwszych miesiącach tego roku. Nie jest to pewnik, więc warto podchodzić do tych informacji z dystansem. Nie da się jednak ukryć, że będzie to największe wydarzenie na rynku gier wideo, na które czeka wielu.

Potwierdza to ogromne zainteresowanie samym tytułem. W niecałe 12 godzin od publikacji, pierwszy zwiastun Grand Theft Auto VI obejrzało na YouTube ponad 55 mln osób! Wideo zyskało już 6,7 mln łapek w górę, a ponad pół miliona komentarzy jako wskazuje, że to najbardziej wyczekiwany tytuł ostatnich lat.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.