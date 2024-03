Fani oszaleli na punkcie GTA 6. Zwiastun gry pojawił się już wszędzie!

GTA 6 to według niektórych największa premiera w historii branży gier wideo. Szaleństwo graczy na punkcie jej zwiastuna zdaje się to potwierdzać.

Zwiastun GTA 6 pobił wszelkie możliwe rekordy

Po długim okresie testowania cierpliwości graczy, Rockstar w grudniu zeszłego roku wreszcie ogłosił planowaną premierę pierwszego oficjalnego zwiastuna swojej gry. Jednakże, zanim ustalony termin mógł nadejść, materiał ten nieoczekiwanie wyciekł kilka godzin wcześniej. Firma z wielką literą „R” oraz gwiazdką w logo postanowiła zareagować, publikując zwiastun nieco przed planowaną godziną — i jak wszyscy mogli się spodziewać, okazało się to strzałem w dziesiątkę — trailer nie tylko imponuje tym, jak jest zrobiony, lecz również pobił rekordy popularności na YouTube, przekraczając barierę 100 milionów wyświetleń w niezwykle szybkim tempie. W momencie pisania tego artykułu, liczba wyświetleń wzrosła do oszałamiających 181 milionów.

Wielokrotnie wspominałem już, że jest to wielkie jest to wydarzenie dla całej branży gier wideo… i nie tylko, bo GTA jest już prawdziwym fenomenem na przerażającą wręcz skalę i na nową część czeka każdy — nawet osoby, które nie interesują się grami. Nie jest więc zaskoczeniem, że Internet oszalał na punkcie Grand Theft Auto VI — lecz zaskoczeniem może być to, gdzie fani odtworzyli zwiastun nadchodzącego hitu Rockstar Games.

GTA 6 w świecie Minecraft

Grand Theft Auto VI ma zaskakiwać między innymi swoją grafiką — ale co, gdyby cała gra była zbudowana z wielkich sześcianów? Niektórzy się tylko nad tym zastanawiają, a inni po prostu biorą się do roboty. Gracze Minecrafta po raz kolejny udowodnili swoją kreatywność i pasję, odtwarzając kultowy już trailer GTA 6 w swoim ulubionym klockowym świecie.

Rockstarocepcja. GTA 6 w Red Dead Redemption 2

Gorące Vice City jest kuszące, ale co powiecie na Dziki Zachód? Kanał na YouTube JackZ_Studios postanowił odtworzyć zwiastun Grand Theft Auto VI w doskonałym Red Dead Redemption 2 — a efekty możecie obejrzeć poniżej.

The Last of… Theft Auto?

A może zamiast plaży, palm i gorącego klimatu, postapokaliptyczny świat przejęty przez grzyba, który zamienia ludzi w zombie? Może i nie brzmi to szczególnie pozytywnie, ale… no dobra, nie jest pozytywne. Niemniej, Grand Theft Auto VI w świecie The Last of Us prezentuje się następująco!

GTA 2077

Cyberpunk miał swoje problemy na premierę, jednak CD Projekt RED zdołał zrobić z tej gry prawdziwą perełkę. Obecnie CP2077 to kawał doskonałej produkcji — i nie tylko wygląda to dobrze, ale przede wszystkim opowiada doskonałą historię. A jak zwiastun GTA 6 by się prezentował w dystopijnej wizji przyszłości? Właśnie tak.

Grand Theft Auto 6 z lotu ptaka

Ten zwiastun paradoksalnie jest najmniej przyziemny (hehe) ze wszystkich. To za sprawą tego, że został odtworzony w Microsoft Flight Simulator — i wszystko obserwujemy „z góry”. Trzeba przyznać, że Vice City z tej perspektywy jest równie piękne, co z dołu.

Grand Hacker Auto VI

W GTA 6 będziemy mogli robić wiele rzeczy, ale Rockstar raczej nie zaplanował tego, żebyśmy mogli wcielić się w rolę hakera (tym bardziej, że firma z wielkim R i gwiazdką w logo może mieć PTSD po tym, co ich spotkało z hakerami). W tym świecie jednak hakowanie to chleb powszedni — w końcu to Watch Dogs.

LEGO GTA

Wszyscy kochają klocki LEGO. Chociaż taka współpraca raczej nigdy oficjalnie nie powstanie, to połączenie LEGO z Grand Theft Auto brzmi dość kusząco — a odtworzenie trailera GTA 6 właśnie za pomocą klocków LEGO udowadnia, że mogłoby wyjść z tego coś niesamowitego. Sami zobaczcie.

LEGO x Hyundai

Na sam koniec coś chyba mimo wszystko najmniej spodziewanego. Nawet zespół Hyundaia postanowił zrobić swoją własną wersję trailera najnowszego hitu Rockstar Games i trzeba przyznać, że… całość wypadła zaskakująco dobrze. Równie świetnie zostało to przyjęte przez internautów, co potwierdzają wyniki — taka wersja trailera zrobiła prawdziwą furorę.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.