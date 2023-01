Volkswagen podsumował swoje wyniki za 2022 roku (także w Polsce), przedstawił też swoje plany na najbliższy czas, głównie 2023 rok. Co może wydawać się zaskakujące, to właśnie Skoda Enyaq iV jest najpopularniejszym autem na platformie MEB w Polsce, a na 3. miejscu – w ramach grupy Volkswagena – uplasował się Porsche Taycan. Polacy wybierali premium!

Na konferencji prasowej Grupy Volkswagena, którą otworzył jej Prezes Zarządu, Pavel Šolc, mieliśmy okazję zapoznać się z wynikami sprzedaży grupy za 2022 rok, a także ich planami na rozpoczęty już 2023.

Dane najlepiej jest osadzić na tle celi, które wyznaczyła Unia Europejska dla samochodów osobowych i dostawczych. Obecnie limit emisji dwutlenku węgla wynosi 95 g/km, co w przypadku samochodu benzynowego oznacza zużycie mniej więcej 4,2 l/100 km. Taka musi być średnia wyliczona na podstawie wszystkich samochodów sprzedanych przez dany koncern. Jak się spodziewacie, w zasadzie jest to nieosiągalne jeśli gama samochodów nie jest uzupełniona przez pojazdy niskoemisyjne (hybrydy Plug-In oraz w pełni elektryczne auta).

Już od 2025 roku limit ten ma wynosić jeszcze mniej bo -15% (mniej więcej 3,6 l/100 km dla auta benzynowego).

Jako, że samochody w pełni elektryczne traktowane są jako (lokalnie) zeroemisyjne, to każdy egzemplarz takiego auta wpływa na obniżenie emisji CO2 danego koncernu. W Europie w 2022 roku udział pojazdów typu BEV („Battery Electric Vehicle”, a więc „na baterię”) wynosił 14%, co stanowi istotny wzrost względem poprzedniego – 2021 – roku, w którym osiągnięto pułap 10%.

Grupa Volkswagena oczywiście mocno rozwija paletę swoich aut elektrycznych. Tylko w zeszłym roku wprowadzono do sprzedaży kilka nowych modeli, a wśród nich: Volkswagen ID.5, Skoda Enyaq Coupe iV, Audi Q8 e-tron. Działania grupy jednak nie kończą się na tym, o czym mieliśmy okazję wielokrotnie pisać:

Niestety w Polsce udział samochodów elektrycznych w ogólnej sprzedaży aut wyniósł za zeszły rok zaledwie ~2,7% (szczegółowy raport) – w sumie sprzedano bowiem 11 290 aut w pełni elektrycznych z akumulatorem trakcyjnym. Dobrą informacją jest za to, że wynik ten jest lepszy o 59% względem sprzedaży jaką osiągnięto w 2021 roku. Żadne elektryczne auto Grupy Volkswagena nie dostało się na podium. Najpopularniejszym autem elektrycznym grupy okazała się Skoda Enyaq iV (525 sztuk) (test wersji 80x), na drugim miejscu uplasowało się Audi Q4 e-tron – 414 sztuk (test wersji Sportback 50 quattro) i to jest moim zdaniem zaskoczenie, bo spodziewałem się jednak Volkswagena ID.4 lub ID.5 – ten drugi pojawił się na 5. miejscu z liczbą 229 sprzedanych egzemplarzy w 2022 roku. Jeszcze większym zaskoczeniem jest chyba jednak bardzo wysoka, bo 3. pozycja Porsche Taycana (test wersji Cross Turismo), a więc stosunkowo drogiego auta sportowego.

Jako grupa, Volkswagen sprzedał w 2022 roku w 2292 egzemplarze aut elektrycznych, co oznacza, że wynik Tesli (1226 rejestracji) został niemal dwukrotnie przebity (ponownie odsyłam do raportu SAMAR). Można więc powiedzieć, że polityka produktowa – wiele aut o czasem zbliżonych parametrach – Grupy Volkswagena jest zdecydowanie skuteczna, choć niekoniecznie pozwala to wygrywać w rankingach popularności.

Jeśli chodzi o sprzedaż aut generalnie, bez skupiania się na rodzaju napędu, to pierwsze miejsce w ramach Grupy Volkswagena zajmuje Skoda Octavia, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę jak szeroką gamę układów napędowych (test wersji Plug-In) to auto oferuje, a także jak zaawansowany i dopracowany jest to samochód. Octavia zajęła generalnie 4. miejsce w Polsce.

Grupa Volkswagena w 2022 roku sprzedała niemal 103 tys. aut i zanotowała spadek o 6,9% względem 2021 roku. Jak tłumaczył Pavel Šolc, największy wpływ na spadek sprzedaży – szczególnie w początkowych miesiącach 2022 – miała wojna w Ukrainie rozpoczęta przez napaść rosji. Związana z tym niepewność, a także przerwanie wielu łańcuchów dostaw spowodowały duże trudności w zapewnieniu wystarczającej wielkości produkcji do potrzeb rynku. Względem całego rynku, Grupa Volkswagena osiągnęła udział około 25% udziału w polskim rynku. Jednocześnie w Polsce sprzedało się blisko 420 tys. aut w 2022 roku, o 7% mniej względem 2021.

Co Grupa Volkswagena szykuje na 2023 rok?

Jedną z najważniejszych premier 2023 roku będzie najpewniej Volkswagen ID.7 – w pełni elektryczne auto z linią dachu niższą względem SUV-ów ID.4/ID.5 i zasięgiem do 700 km. Będzie też odświeżone ID.3, jak i zupełnie nowy Tiguan. Skoda zaprezentuje lifty Kamiqa oraz Scali, ale pojawi się też zupełnie nowy Kodiaq (także PHEV z zasięgiem elektrycznym około 100 km), jak również kolejna generacja Skody Superb (pod koniec roku). Cupra wprowadzi kolejnego SUV-a, w pełni elektrycznego: Tavascan. Na drogi wyjedzie też nowe Audi Q8 e-tron z powiększonymi akumulatorami, a także zupełnie nowe Audi Q6 e-tron (o zasięgu 600 km i ładowaniem DC 270 kW). Doczekamy się też wzmocnionych Audi RS 6 oraz RS 7 Performance – z V8 o mocy 630 KM.