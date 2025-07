Pixel 10 coraz bliżej. Wiemy, kiedy Google go pokaże!

Choć wydawać by się mogło, że przez wakacje nic się nie dzieje, lipiec przyniósł nam naprawdę sporo – w tym, premiery nowych, flagowych składaków Samsunga: Galaxy Z Fold7 oraz Galaxy Z Flip7. Przed nami wrześniowa prezentacja Apple, na której Tim Cook pokaże nowe iPhone’y. Zanim jednak do tego dojdzie, swoje trzy grosze dorzuci Google, które już w sierpniu przedstawi światu swoje najnowsze urządzenia z rodziny Pixel.

Made by Google 2025 – wydarzenie już 20 sierpnia

Google wysyła zaproszenia na konferencję Made by Google 2025, która odbędzie się 20 sierpnia w Nowym Jorku. Główna gwiazda? Smartfony. Google Pixel 10 to jeden z najbardziej wyczekiwanych modeli tego roku, choć może okazać się sporym rozczarowaniem. Zamiast konkretnych zmian, mamy mieć zaledwie drobną kosmetykę i zaktualizowaną specyfikację techniczną. Największa zmiana względem Pixeli 9? Obecność teleobiektywu w podstawowym modelu 10. Nieco więcej ma się zmienić w składanym Google Pixel 10 Pro Fold. To tu pojawi się m.in. nowy, bardziej zaawansowany zawias, nieco większy ekran a samo urządzenia ma być pierwszym, który pochwali się certyfikacją IP68. Według dotychczasowych przecieków ma być również tańszy – nawet o 200 dolarów względem swojego poprzednika.

A co poza smartfonami? Na konferencji Made by Google 2025 możemy spodziewać się premiery zegarka Pixel Watch 4, który ma różnić się od swoich poprzedników przede wszystkim pojemniejszą baterią, która zwiększy czas pracy na jednym ładowaniu. Choć pod względem specyfikacji technicznej zmieni się niewiele (wciąż będzie ten sam układ Snapdragon W5), urządzenie ma zyskać na dodatkowej funkcjonalności zarówno od strony oprogramowania, jak i fizycznych przycisków. Na sierpniowej premierze nie zabraknie też zapewne nowych słuchawek Pixel Buds, jednak na ich temat mało jest plotek i przecieków. Podobnie jak w przypadku innych akcesoriów, które Google może zaprezentować. Co zostanie pokazane? Wszystkiego dowiemy się już niebawem.