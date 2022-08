Volkswagen zobowiązał swoich dealerów do udostępnienia klientom punktów ładowania prądem przemiennym (AC) oraz stałym (DC). Już dziś, w 36 salonach dealerskich można skorzystać z ogólnodostępnych stacji ładowania, a docelowo liczba punktów ładowania sięgnie 170. Volkswagen nie tylko oferuje samochody elektryczne, inwestuje także w rozwój infrastruktury.

Zwrot Volkswagena w stronę elektromobilności obserwujemy już od kilku lat. Ta zmiana zapowiadana była już przy okazji wprowadzania modelu ID.3. A oferta aut elektrycznych dosyć szybko poszerzyła się o kolejne modele, m.in. ID.4 oraz ID.5. Te samochody są w stanie przejechać ponad 500 km między kolejnymi procesami ładowania!

O ile więc samochody elektryczne zapewniają już dziś naprawdę sensowny zasięg, o tyle infrastruktura wciąż wymaga dużych inwestycji i dostrzega to również Volkswagen. Dlatego też, marka podejmuje liczne starania by tę sytuację zmienić i ułatwić codzienne użytkowanie auta elektrycznego i podróżowanie nim na większe odległości. Właśnie dziś ogłoszono, że dealerzy Volkswagena zobowiązani są do montażu przynajmniej dwóch punktów ładowania: prądem przemiennym (AC) o mocy minimum 11 kW, oraz prądem stałym (DC) o mocy minimum 22 kW. Obecnie w 36 salonach marki Volkswagen można skorzystać z ogólnodostępnych stacji ładowania. Docelowa liczba tak wyposażonych salonów będzie sięgać 89, a łączna liczba punktów ładowania około 170.





Co ważne, wielu dealerów montuje szybsze stacje ładowania, często o mocach sięgających 50 kW dla prądu stałego.

Równie ważna jest edukacja. Każdy salon w punkcie wydań ma też mieć zainstalowany wallbox w celu poinstruowania klienta, w jaki sposób z niego korzystać oraz jak ładować optymalnie. W ciągu kilku tygodni od dnia odebrania elektrycznego samochodu, przedstawiciel Volkswagena dzwoni także do klienta w celu upewnienia się czy nie potrzebuje dodatkowych informacji dotyczących obsługi takiego pojazdu. Brawo za podejście!

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję odwiedzić trzy takie salony dealerskie Volkswagena na trasie Poznań – Kalisz – Łódź – Warszawa. Na większą uwagę z pewnością zasługuje obiekt prowadzony przez Michała Ignaszaka w Kaliszu. Właściciel zdecydował się pokryć panelami fotowoltaicznymi blacharnię i lakiernię. Moc całej instalacji wynosi 50 kWp, co przekłada się na około 50 MWh energii na potrzeby firmy, a także zainstalowanych przy salonie stacji ładowania o mocy 50 kW.

Stacje ładowania, o których mowa, dostępne dla każdego posiadacza usługi WeCharge w aplikacji We Connect.