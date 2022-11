W pełni elektryczne Audi Q8 e-tron oraz SQ8 e-tron (także w wersjach Sportback) wjadą w lutym 2023 na europejskie drogi. Audi Q8 e-tron będzie dostępny w wariancie: Q8 50 e-tron z akumulatorem o pojemności 95 kWh (brutto) oraz Q8 55 e-tron z akumulatorem 114 kWh (brutto). Zasięg WLTP dla Q8 55 Sportback e-tron wynosi do 600 km. Dziś premiera tych samochodów, a my mamy pakiet informacji: specyfikację oraz parametry tych samochodów.





Jak już zapewne zauważyliście, Audi Q8 e-tron to w praktyce odświeżone i znacząco usprawnione Audi e-tron, pierwsze w pełni elektryczne i seryjnie produkowane auto tej marki. Test „starego” e-trona 55 Sportback możecie zobaczyć tutaj, a najmocniejsza wersja – e-tron S Sportback – opisaliśmy tutaj. Tym samym ten duży SUV wciągany jest w klasyczną linię samochodów marki i podobnie do Q4 e-tron, jak i nadchodzącego Q6 e-tron, będzie uzupełniał ofertę spalinowych bądź hybrydowych odmian. Różnica polega na tym, że tylko Audi Q8, póki co przynajmniej, występować będzie z różnymi źródłami napędu: „Q8” to spalinowe odmiany, „Q8 e-tron” w pełni elektryczne. Nie ma na ten moment spalinowego Q4.

Jeśli ktoś miał wątpliwości, to wyraźnie zaznaczam, że WSZYSTKIE wersje Audi Q8 e-tron mają napęd na cztery koła quattro realizowany oczywiście przez dwa (lub trzy, w przypadku SQ8 e-tron) silniki elektryczne napędzające koła przednie i koła tylne.

Usprawniony silnik elektryczny

Audi deklaruje, że dla Q8 e-tron usprawniono silnik elektryczny, który dzięki gęstszemu uzwojeniu zapewnia wyższą efektywność, o 6% więcej momentu obrotowego przy tym samym natężeniu. To bardzo duże usprawnienia, bo przecież mówimy o maszynach o efektywności przekraczającej wyraźnie 90%!





Przekłada się to na zauważalną poprawę (obniżenie) zużycia energii. Przykładowo „stary” Audi e-tron S Sportback w procesie homologacji WLTP uzyskał 28,1 – 25,7 kWh/100 km. Nowy Audi SQ8 Sportback e-tron ma już 27,0 – 23,5 kWh/100 km. Oznacza to poprawę efektywności od ~4 do ~8,5%! Poniżej zamieszczam testy zużycia energii Audi e-trona Sportback w różnych scenariuszach użytkowania, by wyrobić sobie obraz o jakich wartościach mniej więcej mówimy. Oczywiście zasięg nowych samochodów – Q8 e-tron – będzie większy choćby z powodu zastosowania pojemniejszego akumulatora:

Istotną zmianą jest też poprawa współczynnika oporu powietrza, który wynosi teraz 0,24 dla Q8 Sportback e-tron (wcześniej 0,26) oraz 0,27 dla Audi Q8 e-tron (wcześniej 0,28).





Nowy i „stary” akumulator dla Audi Q8 e-tron – zasięg do 600 km

Wraz z premierą Audi Q8 e-tron zaprezentowany został nowy akumulator o pojemności 114 kWh brutto (104 kWh netto). Audi zapewnia, że umieszczono go w tej samej obudowie, po prostu wszystko jest gęściej upakowane. Waga samego akumulatora wzrosła o około 20 kg (do 728 kg), ale nie wpływa to istotnie na zwiększenie masy pojazdu, bo poczyniono pewne redukcje np. w osłonie pod samochodem. Akumulator ten będzie stosowany w:

Audi Q8 55 e-tron – zasięg do ~582 km (WLTP),

Audi Q8 55 Sportback e-tron – zasięg do ~600 km (WLTP),

Audi SQ8 e-tron – zasięg do ~494 km (WLTP),

Audi SQ8 Sportback e-tron – zasięg do ~513 km (WLTP).





Warto tutaj zwrócić uwagę, że „maksymalna opcja” czyli 600 km w Audi Q8 55 Sportback e-tron to zasięg większy o około 32% względem dotychczasowego „maksimum” czyli Audi e-tron Sportback 55 quattro.

Dotychczas stosowany akumulator o pojemności brutto 95 kWh doczekał się aktualizacji: jego użyteczna, czyli oddana użytkownikowi pojemność wzrosła do 89 kWh (wcześniej było to 86 kWh), co oczywiście w połączeniu z wyższą efektywnością silnika elektrycznego przekłada się na wyraźnie większy zasięg:

Audi Q8 50 e-tron – zasięg do 491 km,

Audi Q8 50 Sportback e-tron – zasięg do 505 km.





Dla porównania, dotychczas oferowany „stary” Audi e-tron Sportback 55 quattro (to, patrząc po zastosowanym akumulatorze, odpowiednik nowego Q8 50 Sportback e-tron) miał zasięg WLTP określony na „do 453 km”. Mówimy więc o wzroście zasięgu o ~11,5%, z czego pojemność netto akumulatora wzrosła tylko o 3,5%, pozostała różnica wynika właśnie m.in. z wcześniej wspomnianych usprawnień w silniku czy lepszemu współczynniku oporów powietrza.





Jeśli jednak zestawimy warianty o oznaczeniu „50”, to okazuje się, że wzrost zasięgu wynosi aż ~44%, bo z 351 km dla „e-tron Sportback 50 quattro” będziemy mieć 505 km w „Q8 50 Sportback e-tron”. To oczywiście efekt zastosowania wyraźnie pojemniejszego akumulatora, który „urósł” o 25% z 71 na 89 kWh użytecznej pojemności.

Ładowanie do 170 kW DC

Zwiększono szybkość ładowania prądem stałym. Dotychczas było to maksymalnie 150 kW, a Q8 55 e-tron będzie mógł przyjąć prąd 170 kW. Oczywiście dotyczy to tylko tej pojemniejszej „baterii”, bo wariant mniejszy – 89 kWh netto – wciąż będzie mógł być ładowany maksymalnie z mocą 150 kW. Oznacza to, że w obydwu przypadkach uzupełnienie ~70% (od 10 do 80%) energii zajmować będzie około 30/31 minut.







Ładowanie prądem przemiennym pozostaje na tym samym poziomie: standardowo dostępna jest ładowarka wewnętrzna o mocy 11 kW, a opcjonalnie oferowana jest mocniejsza, 22 kW.

Trzy wersje napędowe, dwa rodzaje nadwozia, w tym Sportback

Podobnie jak w przypadku „Audi e-trona”, tak i „Audi Q8 e-tron” będzie dostępny w trzech wersjach różniących się mocą silników (oznaczenia 50 e-tron, 55 e-tron oraz SQ8 e-tron), a także w dwóch wersjach nadwozia: klasycznej typu SUV oraz z karoserią nawiązującą do coupe: Q8 Sportback e-tron. Specyfikacja wygląda następująco i jest oczywiście wyraźnym nawiązaniem do tego, co znamy ze „starego” Audi e-tron:

Audi Q8 50 e-tron: 250 kW (340 KM), 664 Nm w trybie boost,

Audi Q8 50 Sportback e-tron: 250 kW (340 KM), 664 Nm w trybie boost,

Audi Q8 55 e-tron: 300 kW (408 KM), 664 Nm w trybie boost,

Audi Q8 55 Sportback e-tron: 300 kW (408 KM), 664 Nm w trybie boost,

Audi SQ8 e-tron: 370 kW (503 KM), 973 Nm w trybie boost,

Audi SQ8 Sportback e-tron: 370 kW (503 KM), 973 Nm w trybie boost.







Audi deklaruje, że przyspieszenie najmocniejszej wersji – SQ8 e-tron – będzie wynosić 4,5 sekundy, czyli tyle samo, co dotychczasowy e-tron S. Jest ona oczywiście wyposażona we w sumie trzy silniki elektryczne, z czego dwa umieszczone są obok siebie i napędzają oś tylną. Więcej na ten temat pisałem tutaj.





Usprawnienia w układzie jezdnym

Nowe Audi Q8 e-tron będzie miało też pewne usprawnienia z układzie jezdnym: bardziej bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego, czy sztywniejsze elementy przedniego zawieszenia, co poprawi sportowe odczucia z dynamicznego prowadzenia.





Rozszerzone funkcje reflektorów Digital Matrix LED

Cyfrowe reflektory Matrix LED będą miały rozszerzoną funkcjonalność: będą informować o zmianie pasa ruchu, a dodatkowe, mocniejsze oświetlenie zajmowanego pasa będzie działać nie tylko na autostradzie, ale też na drogach międzymiastowych. Dodatkowo, system będzie też wyświetlał ostrzeżenie o zbliżaniu się do niebezpieczeństwa, np. zatrzymanego na poboczu pojazdu.









Odświeżony design

Nie da się ukryć, że wygląd Audi Q8 e-tron mocno nawiązuje do tego, co znamy z „Audi e-tron”. Największe zmiany dotyczą przedniej części nadwozia, której „singleframe” jest teraz wyraźniej zaznaczone i może mieć inny kolor niż pozostała część nadwozia. Jest też podświetlenie pomiędzy przednimi reflektorami.













Kiedy? Jaka cena Audi Q8 e-tron?

Pierwsze Audi Q8 e-tron mają być gotowe do odbioru w lutym 2023. Póki co wskazane zostały ceny dla rynku niemieckiego, które zaczynają się od 74,4 tys. Euro za Q8 50 e-tron, od 85,3 tys. Euro za Q8 55 e-tron oraz od 95,8 tys. Euro za SQ8 e-tron. Producent zaznacza jednak, że minimalna wersja wyposażenia będzie wyższa niż dotychczas.