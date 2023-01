Kupujemy więcej aut elektrycznych

Z informacji pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, które opublikował instytut motoryzacyjny Samar, wynika, że w 2022 roku Polacy kupili 11 290 samochodów osobowym z napędem elektrycznym, w których źródłem energii jest tylko bateria. To wynik o 59% lepszy niż ten osiągnięty w 2021 roku, a spory w tym udział musiał mieć program "Mój elektryk" w ramach, którego można dostać dofinansowanie takiego zakupu w kwocie 18 500 lub 27 000 złotych. Wzrost jest sprzedaży samochodów z napędem typu BEV bez wątpienia jest całkiem spory, ale to nadal tylko margines, bo w 2022 roku w Polsce sprzedano blisko 420 tys. nowych samochodów.

Dla nikogo chyba nie będzie zaskakująca wiadomość, że najpopularniejszą marką samochodów elektrycznych w Polsce jest Tesla z wynikiem 1226 rejestracji, ale po piętach depcze jej Kia, która sprzedała 1144 elektrycznych samochodów. Na trzecim miejscu w naszym kraju jest Mercedes z wynikiem 926 egzemplarzy. Co ciekawe jeśli chodzi o najpopularniejszy model samochodu elektrycznego, to walka o zwycięstwo była zacięta, Tesla Model 3 z wynikiem 761 sztuk nieznacznie wyprzedziła... Mustanga Mach-E, który sprzedał się w liczbie 745 egzemplarzy. Na trzecim miejscu plasuje się Nissan Leaf z wynikiem 560 sztuk. Biorąc pod uwagę ostatnią obniżkę cen Tesli, przewaga amerykańskiego producenta może się jeszcze powiększyć.

Polska autami spalinowymi stoi

O ile auta elektryczne stanowią tylko 2,5% całej sprzedaży nowych samochodów w Polsce w 2022 roku, to jeśli weźmiemy pod uwagę te z napędem zelektryfikowanym (HEV, PHEV, BEV i FCEV) to sytuacja jest już nieco lepsza. W sumie w 2022 roku do klientów trafiło 88 116 takich pojazdów, o 18% więcej niż w roku poprzednim. Jest to też najlepszy wynik w liczbach bezwzględnym osiągnięty do tej pory w Polsce. Stety albo niestety, w Polsce nadal królują auta spalinowe, pomimo sporych wzrostów, te z napędem zelektryfikowanym stanowią tylko 21% sprzedaży. Warto jednak odnotować, że mówimy tu tylko o pełnych hybrydach, z mocnym silnikiem elektrycznym. Do tego zestawienia nie wliczamy aut z napędem MHEV, czyli tzw. miękkich hybryd z instalacją 24-48V i niewielkim generatorem.

W 2022 roku na rynek trafiło nieco ponad 66 tys. samochodów z silnikiem hybrydowym, o 14% więcej niż w roku poprzednim. Za lwią część tej sprzedaży odpowiada jeden producent - Toyota sprzedała 47 821 samochodów z napędem typu HEV. Oznacza to, że ponad 63% sprzedaży tej marki to auta z napędem zelektryfikowanym. Na drugim miejscu jest Lexus z wynikiem raptem 3848 sztuk, a na podium załapała się jeszcze Kia z wynikiem 3346 egzemplarzy. Przewaga Toyoty jest więc na rynku aut hybrydowych miażdżąca, a częściowo wynika, z faktu, że większość producentów samochodów postawiła na całkowitą elektryfikację. Nie ma też zaskoczenia, że na podium najpopularniejszych modeli hybrydowych mamy same Toyoty - Corolle, RAV4 oraz C-HR.

Co ciekawe hybryd typu plug-in (PHEV) zarejestrowano w Polsce w 2022 roku tylko 10 606 sztuk, czyli mniej niż aut w pełni elektrycznych (BEV). Wzrost na tym rynku to tylko 14%, a tendencja wskazuje raczej na to, że PHEV powoli będzie znikać z oferty. Tego typu napęd popularny jest przede wszystkim w segmencie premium. Najwięcej takich samochodów sprzedał Mercedes (1516 szt.), a dalej mamy BMW (1319 szt.) oraz Volvo (1087 szt.). Z kronikarskiego obowiązku wypadałoby też wspomnieć, że w 2022 roku zarejestrowano w Polsce 41 aut z napędem wodorowym (FCEV), na co złożyło się 22 egzemplarze Hyundaia Nexo oraz 19 sztuk Toyoty Mirai. Biorąc pod uwagę, że w kraju mamy jedną stację tankowania wodoru, to i tak niezły wynik ;-).

źródło: Samar