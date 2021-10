Las w Czarnowie, Ryboły w okolicach Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej – to rejony wyjątkowo mocno dotknięte przez silne huragany, odpowiednio w 2017 oraz w 2016 roku. Volkswagen rozpoczął już sadzenie w tych rejonach drzew. „To jedna z inicjatyw pokazujących naszą determinację w dążeniu do osiągnięcia neutralności węglowej”, powiedział Łukasz Zadworny, Dyrektor marki Volkswagen.

Szeroko komunikowaną przez Volkswagena strategią jest „Way to Zero”, która ma na celu redukcję emisji dwutlenku węgla i stopniowe przechodzenie na energię ze źródeł odnawialnych. Strategia ta obejmuje nie tylko wyraźne przesunięcie oferty samochodów marki Volkswagen na rzecz modeli zelektryfikowanych jak i w pełni elektrycznych, ale także szereg innych działań mających na celu redukcję gazów cieplarnianych. Ważnymi krokami w realizacji tego celu były oczywiście między innymi: przystosowanie fabryk produkujących elektryczne modele Volkswagena z serii ID do zerowej emisji CO2 jak również współpraca z producentami „zielonej energii”, np. Polenergią.

Kolejnym, tym razem już mniej oczywistym rozwiązaniem, jest sadzenie drzew, które poprawiają sytuację środowiska naturalnego na wiele sposobów. Wybrano w sumie trzy lokalizacje: las w Czarnowie, poklęskowy teren we wsi Ryboły oraz las górski w rejonie Babiej Góry, położony w miejscowości Zawoja, w bezpośrednim sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego. Na każdy dziennikarski test samochodu spalinowego, Volkswagen sadzi 70 drzew w wybranej przez przedstawiciela mediów lokalizacji. Na ten moment, planowane jest zasadzenie 8 hektarów.

Adam Dominiecki, wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, podmiot współpracujący z Volkswagenem przy tej inicjatywie, zaznacza: „Prace rozpoczęliśmy wraz z końcem września. Przed sadzeniami nastąpić musi przygotowanie […] Do rekonstrukcji lasu w Czarnowie częściowo wykorzystany zostanie tzw. samosiew gatunków (takich jak brzoza czy jarzębina). […] Pełnią one rolę dodatkową. […] Na etapie odnawiania lasu planowane są nasadzenia tak zwanych gatunków biocenotycznych, z myślą o ptakach i pszczołach.” Na terenach nizinnych (Czarnowo, Ryboły) zasadzone będą głównie: sosna, dąb, buk, świerk i brzoza. W Zawoi: świerk, buk, jodła.

„Dążymy do tego, by w przyszłości testy dziennikarskie naszych aut nie generowały śladu węglowego. Obecnie co drugi samochód w parku prasowym Volkswagena ma możliwość ładowania z gniazdka (dzięki napędowi w pełni elektrycznemu lub hybrydowemu typu plug-in), a w przyszłym roku zwiększymy tę wartość do 70%” – deklaruje Hubert Niedzielski, kierownik PR marki Volkswagen.

Uważam powyższe działania za świetną inicjatywę, szczególnie że jest to robione we współpracy z ekspertami, którzy wiedzą co należy dokładnie zrobić.