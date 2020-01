BMW 745Le xDrive 2019/2020 – hybryda Plug-In. Test

BMW 745e/745Le udostępnia kilka trybów jazdy: Hybrid (Standard, Eco Pro lub Comfort), Electric (standard lub indywidualny), Sport (standard lub indywidualny) oraz Adaptive (ma się dopasowywać do aktualnej sytuacji). Możliwe jest też dodatkowa regulacja zarządzania akumulatorem. Kierowca może włączyć tryb „Battery Control”, co ma na celu utrzymanie wskazanego wcześniej poziomu akumulatora np. wtedy gdy jadąc drogą szybkiego ruchu zbliżamy się do miasta, gdzie spotkamy najpewniej gęsty ruch. Dodatkowo, w trybie sportowym z założenia system chętniej doładowuje akumulatory by zachować energię na spodziewane mocne przyspieszenia. Odbywa się to głównie podczas jazdy ze stałą prędkością, zaś podczas hamowania załączany jest wysokim poziom odzyskiwania energii.

Próby dynamiczne BMW 745Le xDrive udowadniają, że to naprawdę szybki samochód. Zmierzone 5,2 s do 100 km/h, nieco ponad 9 s do 140 km/h w tak dużej limuzynie musi robić wrażenie. Choć subiektywnie oczekiwałbym nieco lepszej reakcji na „kickdown” – całość trwa tyle, co w klasycznie napędzanym BMW. Widać, że konieczność redukcji biegu – silnik elektryczny przekazuje napęd do przekładni – niweluje możliwość natychmiastowej pomocy ze strony silnika elektrycznego i przyspieszenie rozpoczyna się dopiero po aktywacji docelowego przełożenia. Taki urok tego rodzaju napędu…