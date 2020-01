MINI Cooper S E Countryman ALL4 (2017/2018) – hybryda Plug-In. Test

MINI Cooper S E Countryman ALL4, napęd hybrydowy typu Plug-In w praktyce

Zamontowany w MINI Cooper S E Countryman ALL4 napęd hybrydowy w dużej mierze przypomina ten z BMW i8, z tą różnicą że w futurystycznym coupe (lub teraz także roadsterze) BMW wykorzystano mocniejsze odmiany zarówno silnika spalinowego, jak i elektrycznego, no i najważniejsze: w BMW i8 to jednostka benzynowa napędza koła tylne, zaś elektryczna przednią oś. W MINI układ jest analogiczny do hybryd typu Plug-In Volvo: akumulatory schowano w tunelu centralnym, nie ma zaś mechanicznego (w sensie: np. wału napędowego) połączenia między umieszczonym z przodu silnikiem spalinowym, a przytwierdzonym do tylnej osi motorem elektrycznym. Tym samym, w trybie czysto elektrycznym MINI Cooper S E Countryman ALL4 jest samochodem tylnonapędowym, zaś podczas używania wyłącznie silnika spalinowego przednionapędowym.

MINI Cooper S E Countryman ALL4 z zewnątrz niespecjalnie odróżnia się od np. Coopera S Countryman. Te same sportowe akcenty, ten sam styl. Nawet dodatkowa klapka do podpięcia zewnętrznego źródła zasilania została ukryta pod niemalże identyczną stylistycznie zasłonką przy lewym-przednim nadkole. We wnętrzu również jest bardzo podobnie i wzbudzać „podejrzenia” mogą żółte akcenty (w miejsce czerwonych) – np. przełącznik do włączania silnika czy znajdujący się obok niego kolejny, którym zmieniamy tryby działania napędu hybrydowego. W „zwykłej” wersji służy on do kontroli nad systemem Start-Stop. No i obrotomierz… którego w Cooper S E nie ma. W jego miejscu jest wskaźnik energii.