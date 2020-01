Volvo XC60 T8 AWD (2018/2019) – hybryda Plug-In. Test

Dostępne tryby jazdy to w ogóle interesujący temat, bo Volvo w przypadku swoich hybryd zdecydowało się na bardzo rozbudowane, a przez to dla niektórych trochę skomplikowane podejście. Do wyboru mamy: AWD, Pure, Hybrid, Power, Offroad, Individual. Omówienia wymaga szczególnie pierwsza opcja. W trybie AWD wymuszamy działanie napędu na cztery koła: silnik spalinowy jest cały czas włączony (nawet na postoju)! Tryb ten niejako gwarantuje pełną trakcję. Co ciekawe, osiągi samochodu przy użyciu trybu AWD są niższe i to dosyć wyraźnie (widać to na filmie z przyspieszeniem Volvo XC60 T8 AWD). Komputer stara się wówczas utrzymać akumulatory naładowane w mniej więcej połowie. Jeśli procentów jest mniej, to wykorzystywany jest silnik spalinowy do uzupełnienia energii (co zwiększa zużycie paliwa), jeśli więcej, to energia jest wykorzystywana do napędzania (wówczas spalanie jest mniejsze przez pewien dystans).