Mercedes-Benz E 350e 2017/2018 – hybryda Plug-In. Test

Przegląd samochodów hybrydowych typu Plug-In

Test Mercedesa E 350e, w którym właśnie się znajdujesz, stanowi część przeglądu samochodów hybrydowych typu Plug-In. Zapraszam do lektury materiałów na temat innych aut tego typu, a także do ramowego artykułu omawiającego czym są hybrydy typu Plug-In i co wyróżnia je na tle innych pojazdów hybrydowych. Zapraszam do zaglądania tutaj częściej, bo z czasem dołączą do przeglądu kolejne samochody :)

Mercedes-Benz E 350e, napęd hybrydowy typu Plug-In w praktyce

Celem inżynierów zajmujących się projektem hybrydowego Mercedesa E 350e było stworzenie samochodu z jednej strony samochodu niezwykle komfortowego (nawet jak na Klasę E), a z drugiej auta, które będzie oferowało osiągi adekwatne do oznaczenia – 350. W dużej mierze się to udało, bo Mercedes E 350 e w trakcie spokojnej, codziennej jazdy jest niezwykle cichy i bardzo przyjemny w prowadzeniu. Spod maski albo nie słychać żadnych dźwięków (gdy prądu w akumulatorach jest odpowiednio dużo), albo do uszu dobiega tylko mocno przygłuszony dźwięk silnika spalinowego. Po drugie: moc całego układu hybrydowego wynosząca 286 KM zapewnia naprawdę dobre osiągi: zmierzone 6,3 s do 100 km/h.

Zestaw akumulatorów Mercedesa E 350e ma pojemność 6,4 kW, co jest niestety bardzo małą jak na dzisiejsze standardy wielkością. Producent deklaruje, że w trybie bezemisyjnym da się przejechać 33 km… co jest raczej optymistycznym założeniem. Podczas testu przejechałem 22 km ze średnią 22,1 kWh/100 km (dosyć dużo). Użytkownikowi oddano więc około 4,9 kWh.