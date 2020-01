Część samochodów tutaj opisanych była homologowana jeszcze za czasów obowiązywania cyklu NEDC. Wówczas do przejechania było ~4 km w cyklu miejskim oraz 7 km w cyklu pozamiejskim. Dawało to w sumie ~11 km, które… sam nie potrafię powiedzieć jakim sposobem te auta nie pokonały wyłącznie z użyciem prądu. Każdy z tych samochodów ma bowiem wystarczającą ilość energii, by pokonać ten dystans bez użycia silnika spalinowego. Najpewniej jednak pewien poziom przyspieszenia był konieczny, a wówczas włączał się silnik spalinowy.

W cyklu WLTP przejeżdżany dystans zwiększył się do 23 km, ale to wciąż mniej niż spora część hybryd typu Plug-In może pokonać w trybie wyłącznie elektrycznym. W dużym skrócie: sporą część dystansu samochody te przejeżdżają z wyłączonym silnikiem spalinowym, a jest on wykorzystywany do jednego, góra kilku przyspieszeń. Przez większość dystansu auto typu Plug-In napędzane jest wyłącznie przez silnik elektryczny z użyciem energii zgromadzonej w akumulatorach. Stąd właśnie tak niskie wyniki zużycia paliwa podawane przez producentów. Na dystansie 100 km raczej takich nie uzyskacie, ale jadąc oszczędnie np. 60 km bardzo możliwe, że średnia będzie nawet niższa, niż podana w katalogu!

Jak liczyć zużycie paliwa samochodów hybrydowych typu Plug-In?

To niestety nie jest takie proste, ale wystarczy uzmysłowić sobie jeden fakt i mieć przy sobie kalkulator. Każdy samochód hybrydowy typu Plug-In może przejechać w trybie elektrycznym (bezemisyjnym) określoną liczbę kilometrów. Weźmy dla przykładu BMW 745Le xDrive. Umożliwia on pokonanie około 44 km (zmierzone przeze mnie) bez włączania silnika spalinowego przy założeniu, że wystartowaliśmy z pełnymi akumulatorami. Gdy energia się skończy, włącza się tryb hybrydowy, w którym 745Le xDrive zużywa średnio 8,4 l/100 km (również zmierzone przeze mnie). Średnia z dystansu 100 km wynosić będzie więc 4,7 l/100 km – oczywiście przy założeniu, że ruszyliśmy z pełnymi akumulatorami i nie ładowaliśmy się po drodze.

Znając zasięg elektryczny oraz zużycie paliwa z pustymi akumulatorami w określonym scenariuszu użytkowania, jesteś w stanie z kalkulatorem w ręce łatwo policzyć zużycie paliwa na dystansie jaki Cię interesuje. Weźmy np. sytuację że masz do pracy 35 km (70 km w obie strony) i wspomnianego 745Le xDrive ładujesz przez noc w domu – no OK, te 35 km to odległość między Twoją willą, a biurem Twojej firmy. 44 km ze wspomnianych 70 przejedziesz w trybie elektrycznym. Z kolei pozostały dystans – 26 km – pokonać będziesz musiał w trybie hybrydowym. Prosta kalkulacja:

8,4 l/100 km × 26% (26 ze 100 km) = 2,2 l (tyle paliwa zostało zużyte)

Przejechany całkowity dystans: 70 km, a więc:

2,2 l/70 km = 3,1 l/100 km

I taki właśnie wynik zobaczysz po przejechaniu oszczędnie 70 km samochodem BMW 745Le xDrive, gdy wystartujesz z naładowanymi akumulatorami – 3,1 l/100 km.

Jednocześnie: test z pustymi akumulatorami pozwala porównać wyniki zespołu napędowego z klasyczną hybrydą bez dużego akumulatora (np. którąś Toyotą). Dodatkowo: test na trasie, a robię takowy przy prędkości 90, 120 oraz 140 km/h zawsze na dystansie 33 km w obie strony, również powinien odbywać się z pustymi akumulatorami, bo zwykle prądu w akumulatorach nie starczy na istotną część trasy międzymiastowej. Lepiej energię elektryczną przeznaczać na podróż po mieście, a silnik spalinowy powinien zaś być wykorzystywany głównie na długim dystansie – czyli właśnie na trasie.

Rozważanie sytuacji, w której nigdy nie ładujesz „do pełna” i nie potrafisz określić z jakim poziomem energii wyjeżdżasz z domu – czy to będzie 20 czy 80% – nie ma sensu, bo to równie „łatwe” do przewidzenia jak określenie ile km przejedziesz jeśli poprosisz kogoś o zalanie losowej ilości paliwa do Twojego samochodu.

Z tego też powodu podawanie średniego zużycia paliwa z jakiegoś większego dystansu, gdzie osoba mierząca nie precyzuje jak często ładowała ani do jakiego poziomu, jest kompletnie niemiarodajne. Mogę bowiem przejechać dwa razy 200 km w ciągu kilku dni w ten sam sposób, ale raz uzyskać zużycie paliwa w okolicach 3 l/100 km, a innym razem 8 l/100 km. Realnie trzeba bowiem podawać nie tylko zużycie paliwa, ale także zużycie energii elektrycznej. Dopiero wówczas daje to pewien obraz możliwości napędu w danym samochodzie. Porównywanie uzyskanych np. przeze mnie rezultatów do wyników podanych przez inne osoby testujące, ale w innym modelu użytkowania kompletnie mija się z celem. Mówiąc „model użytkowania” mam na myśli sposób liczenia zużycia, a nie sam sposób jazdy.