BMW 740e iPerformance 2017/2018 – hybryda Plug-In. Test

Oprogramowanie systemu hybrydowego BMW 740e dąży do wykorzystania trybu elektrycznego aż do niemal całkowitego wyczerpania akumulatorów. Samo założenie nie jest złe, ale komputer pozwala na zbyt głębokie w moim odczuciu rozładowanie. Dostrzegalne jest to szczególnie podczas jazdy w mieście. Wówczas – gdy już wyczerpiemy prąd – nawet ślimacza próba ruszenia z miejsca w korku wiązała się najczęściej z włączeniem silnika spalinowego. Wystarczyłoby wyżej ustawić próg minimalnego poziomu energii dla trybu Auto eDrive, a wynik zużycia paliwa byłby niższy, a kierowcy łatwiej byłoby osiągać dobre rezultaty zużycia paliwa. Powyższy algorytm działania przekłada się na wrażenie, że bardzo ciężko jest naładować akumulatory BMW 740e w trakcie hamowania, by energii starczyło na kilka minut stania w korku. To duży kontrast względem klasycznej hybrydy Toyoty (nawet nie Plug-In), której wystarczy jedno-dwa większe hamowania, by przetrzymać/przetoczyć się przez 3-4 zmiany świateł bez uruchamiania silnika spalinowego. W przypadku BMW 740e wymagało to planowania i rozmyślnej jazdy pod kątem sytuacji, która najpewniej będzie miała miejsce za kilkaset metrów. Właściciel/kierowca BMW serii 7 raczej nie dba o takie „detale”…