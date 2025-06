Play rozbił bank! Światłowód, telewizja i SkyShowtime na rok za darmo

Operatorzy w ostatnim czasie dość mocno biją się o klientów, wprowadzając nie tylko atrakcyjne promocje, ale wręcz zupełnie nowe oferty (Plus i T-Mobile). Play i Orange poprzestają na razie na promocjach na darmowe miesiące.

Play uruchomił właśnie krótką, bo 24-godzinną promocję na światłowody z telewizją i dostępem do SkyShowtime (między innymi) - bez opłat aż przez 12 miesięcy i to w dwóch pakietach, zarówno dla obecnych klientów, jak i nowych.

Jak bardzo opłacalna jest ta promocja? Jeśli zależy Wam na dostępie do telewizji i serwisów streamingowych (SkyShowtime, Filmbox, Cinemax czy Amazon Prime), tańszej oferty obecnie nie ma. Na same światłowody znalazłaby się zwłaszcza, w połączeniu z innymi usługami, na przykład z abonamentem komórkowym.

Niemniej sprawdźmy i policzmy to, co oferuje teraz Play.

Światłowód, telewizja i SkyShowtime dla obecnych klientów Play

Jeśli mamy już abonament komórkowy w Play, możemy teraz dobrać do niego jeden z dwóch zestawów usług, zawierających dostęp do światłowodów, telewizji i serwisu streamingowego z filmami i serialami - SkyShowtime:

światłowody z limitem 600 Mb/s, telewizja z 212 kanałami, SkyShowtime (pakiet Standard z reklamami na całą umowę), FilmBox (do 31.12.2026), Cinemax (na całą umowę), Amazon Prime (na całą umowę) za 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy, 120 zł miesięcznie w drugim roku umowy,

światłowody z limitem 1 Gb/s, telewizja z 219 kanałami, SkyShowtime (pakiet Standard z reklamami na całą umowę), FilmBox (do 31.12.2026), Cinemax (na całą umowę), Amazon Prime (na całą umowę), Eleven Sports (do 31.12.2025), Polsat Sport Premium (do 30.06.2027) za 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy, 160 zł miesięcznie w drugim roku umowy.

Router Play BOX NET wraz z dekoderem Play BOX TV wliczony jest w cenę, więc uśredniając koszty na całą umowę w tańszej opcji zapłacicie za taki zestaw tylko 60 zł miesięcznie - to tylko 20 zł więcej niż za same światłowody w aktualnej ofercie dla klientów Play.

W droższej opcji będzie to średnio 80 zł miesięcznie, a więc 25 zł więcej niż za same światłowody.

Światłowód, telewizja i SkyShowtime dla nowych klientów Play

Nowi klienci Play z kolei, za takie same zestawy usług zapłacą w drugim roku umowy 140 zł miesięcznie - wersja ze światłowodami z limitem 600 Mb/s lub 180 zł miesięcznie - wersja ze światłowodami z limitem 1 Gb/s.

Znowu uśredniając jednak, będzie to tylko 10 zł więcej niż obecni klienci i 10 zł więcej niż za same światłowody z limitem 600 Mb/s dla nowych klientów.

Natomiast w przypadku światłowodów z limitem 1 Gb/s, średni koszt wynosi 90 zł miesięcznie, a więc 15 zł więcej niż za same światłowody dla nowych klientów.

Promocja na światłowody w Orange

Jak wspominałem na początku, również Orange ma aktualnie promocję na światłowody z telewizją na rok za 0 zł, ale tylko w pakiecie z najszybszym internetem do 8 Gb/s.

Za zestaw światłowodów 8 Gb/s i telewizję Extra TV z 206 kanałami, przez pierwsze 12 miesięcy opłaty wynoszą 0 zł, a w drugim roku umowy 200 zł miesięcznie, co daje nam średnio 100 zł miesięcznie. Można tu domówić Netflixa za 0 zł na 3 (przez stronę) lub 6 miesięcy (u konsultanta), no ale później wchodzą regularne opłaty (33 zł miesięcznie) do końca umowy.