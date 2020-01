Istotne zmiany dotknęły także skrzyni biegów, a także sposobu przekazywania mocy przez dwie jednostki: spalinową i elektryczną. W najnowszym Cayenne E-Hybrid mamy do czynienia z elektromechanicznym sprzęgłem łączącym jednostkę elektryczną ze skrzynią biegów, co ma zapewniać krótszy czas reakcji. Usprawniona została również 8-stopniowa skrzynia Tiptronic S, w przypadku której udało się skrócić czasy zmian przełożeń, a także poprawić płynność działania w trybie komfortowym.

Wydaje się jednak, że równie ważną zmianą jest system chwilowego wzmocnienia (boost) zapożyczony ze supersportowego Porsche 918 Spyder. Chodzi tutaj o pewną koncepcję używania elektrycznego napędu zależnie od trybu jazdy, który wybrał kierowca. W trybach sportowych (Sport oraz Sport Plus) komputer pokładowy dba o to, by zachować pewną ilość energii w akumulatorach w celu użycia jej do natychmiastowego przyspieszenia na życzenie kierowcy. W efekcie: każde mocne wciśnięcie pedału gazu powoduje zryw… znany z aut elektrycznych! Na poniższym wykresie doskonale widać ile daje , szczególnie w niskim zakresie obrotów silnika spalinowego, wspomaganie jednostki elektrycznej – może to być drugie tyle mocy! Tyle teorii, czas na praktykę.

Porsche Cayenne E-Hybrid w praktyce: przyspieszenie

Aby Porsche Cayenne E-Hybrid było prawdziwym Porsche, musi dobrze przyspieszać. Cały zespół napędowy oferuje 462 KM mocy oraz 700 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Producent deklaruje 5 s do 100 km/h oraz 19,1 s do 200 km/h. W praktyce wygląda to tak:

Finalnie udało się uzyskać 5,25 s do 100 km/h (opony zimowe), 7,9 s do 140 km/h oraz 16,2 s do 200 km/h. Przyznacie, że piorunujące wartości jak na dużego, luksusowego SUV-a o wadze ~2300 kg, prawda? Od prostego przyspieszenia ze startu zatrzymanego dużo większe wrażenie robi jednak reakcja na gwałtowne dodanie gazu. W trybie sportowym od „kopnięcia” w pedał przyspieszenia do reakcji napędu (wyraźne przyspieszenie) upłynęło zaledwie 100 ms (tak, jedna dziesiąta sekundy)! Zwykle, na pełną reakcję napędu (głównie skrzyni biegów) trzeba czekać około 0,8-1 sekundy. W przypadku Porsche Cayenne E-Hybrid właściwy bieg mamy po w sumie 0,7 sekundy, a przyspieszenie – dzięki silnikowi elektrycznemu – realizowane jest już po wspomnianej 0,1 sekundy. To jest właśnie efekt działania omawianego wcześniej sprzęgła łączącego silnik elektryczny ze skrzynią biegów.