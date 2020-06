Co w związku z powyższym? Wspomniane wcześniej 22,2 kWh/100 km to wynik ponad wszelką wątpliwość zawyżony. Prawdopodobnie różnica nie będzie większa niż 10-15, góra 20%, ale z całą pewnością jest. A skoro średnie zużycie energii jest zawyżone, to i kalkulacja realnej pojemności akumulatora jest niewłaściwa. Na szczęście nie ma to większego znaczenia od strony użytkowej: dystans przejechany wyłącznie z użyciem prądu jest poprawny. W sprzyjających warunkach uda się przejechać te 44-46 km, zaś w bardziej gęstym ruchu miejskim 40 km jest raczej „nie do wyjęcia” przy spokojnej jeździe. Wykorzystując pełną moc napędu elektrycznego zużycie energii rośnie o około 20-25%, co w efekcie zmniejsza możliwy do przejechania dystans do około 32-35 km.

Poprawa względem poprzednika jest więc kolosalna (dwukrotnie większy zasięg), ale wciąż trochę brakuje do przebicia 50 km, które to traktowane są jako umowna granica, przy której autem hybrydowym typu Plug-In rzeczywiście da się pojechać do pracy i wrócić bez włączania silnika spalinowego (odnosi się to do dystansu, jaki średnio przejeżdżają mieszkańcy miast każdego dnia).