Wrażenia z jazdy hybrydą: Skoda Superb iV

Tryb w pełni elektryczny – E-Mode – co oczywiste, najpierw zużywa energię elektryczną aż do wyczerpania jej zasobów. Jeśli prądu w akumulatorach Skody Superb iV jest więcej niż 1%, to aktywacja silnika spalinowego następuje wyłącznie w sytuacji pełnego wciśnięcia gazu – „kickdown”. Przy 1% naładowania E-Mode wyłącza się i wówczas jeździmy Superbem jak normalną hybrydą, o czym pisałem wyżej.

Oferowana przez silnik elektryczny moc – 85 kW (115 KM) – jest w zupełności wystarczająca do bardzo sprawnego poruszania się po mieście. W trybie E-Mode właściwie nie czuć zmiany przełożeń, za co duży plus dla inżynierów, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Reakcja na dodanie gazu jest porównywalna do samochodów elektrycznych, choć oczywiście do zwinności BMW i3s brakuje – większa masa i słabszy silnik elektryczny robią swoje. Pasażerom, jak i pieszym towarzyszy dodatkowy dźwięk generowany z głośników, który informuje o tym, że Skoda Superb iV porusza się w trybie elektrycznym. Jest on całkiem przyjemny i bardzo delikatny – nie od razu i nie każda osoba go w ogóle wychwyci.