Mercedes-Benz GLE 500e 2017/2018 – hybryda Plug-In. Test

Mercedes-Benz GLE 500e 2017/2018, napęd hybrydowy w praktyce

Inżynierowie przygotowujący projekt hybrydowego Mercedesa GLE 500e postawili sobie za cel zapewnienie osiągów wersji V8 (o oznaczeniu 500, ale bez „e” w nazwie) przy skorzystaniu z mniejszego silnika spalinowego. Dlatego też zamiast niezwykle wydajnej, ale też paliwożernej jednostki V8 o pojemności 4,66 l i mocy 320 kW (435 KM) wykorzystano zespół hybrydowy. W jego skład wchodził silnik spalinowy o pojemności 3 litrów (w układzie V6) i mocy 245 kW (333 KM), a także jednostka elektryczna o mocy 85 kW (116 KM) korzystająca z akumulatora o pojemności 8,7 kWh. Finalnie Mercedes GLE 500e otrzymał zespół napędowy o mocy 325 kW (442 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 650 Nm. Oczywiście, tradycyjnie dla tego typu konstrukcji jednostka elektryczna została zamontowana między silnikiem spalinowym, a skrzynią biegów (choć może trzeba byłoby powiedzieć, że z tą ostatnią została zintegrowana). Czy założenia konstrukcyjne zostały zrealizowane? Tak. Mercedes GLE 500e rzeczywiście przyspieszał w te 5,3 s (podczas zimowych pomiarów uzyskałem 5,4 s od 0 do 100 km/h):

Zestaw akumulatorów Mercedesa GLE 500e miał pojemność 8,7 kW, co w tamtym czasie było całkiem pokaźną wartością. Producent deklarował, że w trybie bezemisyjnym da się przejechać 30 km… co było mocno optymistycznym założeniem. Podczas testu przejechałem 20 km i wymagało to niezwykle ostrożnej i mocno spokojnej jazdy – trzeba było się bardzo pilnować, by nie włączyć silnika spalinowego, a przyspieszenie w trybie w pełni elektrycznym było… mało satysfakcjonujące. Czemu się zresztą dziwić, skoro do rozpędzenia było ponad 2,5 tony, a motor który miał to zrobić miał moc 116 KM… 24 sekundy do 100 km/h mówi samo za siebie. Choć generalnie 7-stopniowa skrzynia biegów zmieniała przełożenia dosyć płynnie, to w trybie w pełni elektrycznym te zmiany były odczuwalne.