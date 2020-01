Toyota Prius Plug-In Hybrid (2017/2018/2019). Test

Toyota Prius Plug-In – komentarz i opinia

Toyota Prius Plug-In to taki trochę samochód demonstracyjny – pokaz technologii hybrydowej Toyoty. Jest niebywale oszczędny zarówno jeśli chodzi o sekcję elektryczną jak i spalinową. Efektem jest spory, szczególnie biorąc pod uwagę pojemność akumulatorów trakcyjnych, zasięg w trybie bezemisyjnym – 65 km. Oszczędna jednostka spalinowa to drugi filar bardzo niskich kosztów użytkowania – to już jest poziom aut w pełni elektrycznych bez wad w postaci krótkiego zasięgu i wciąż jednak dosyć kłopotliwego na terenie Polski ładowania. Prius Plug-In to auto stworzone dla fanów eko-jazdy. Dynamicznie (dosyć) można oczywiście jeździć, ale samochód na wiele sposobów zachęca do spokojnego i oszczędnego podróżowania.

Toyota Prius Plug-In zaczyna się od 159 900 zł, wysoko wyposażona wersja to już wydatek rzędu 175 tys. zł. Ma on już jednak niemal wszystko, co potrzebne i co można dostać w tym samochodzie.